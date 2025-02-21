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熊大兔兔熱血應援　LINE推WBC聊天室特效限時體驗

指定期間內在LINE聊天室中輸入指定關鍵字，就會出現全台首次登場的「加油聊天室特效」。（LINE提供）

▲指定期間內在LINE聊天室中輸入指定關鍵字，就會出現全台首次登場的「加油聊天室特效」。（圖／LINE提供）

圖文／鏡週刊

2024年的棒球熱潮才剛過，2025年世界棒球經典賽資格賽馬上就要登場！不管是否能到場為選手們搖旗吶喊，指定期間內在LINE聊天室中輸入指定關鍵字，就會出現全台首次登場的「加油聊天室特效」，不管任何時間、任何地點，都可以一起為選手集氣應援。

在LINE聊天室中輸入「WBC」、「經典賽」、「加油」任一組關鍵字，可愛的熊大、兔兔和莎莉就會立刻現身，和你一起應援！聊天氣氛瞬間升溫，熱血滿點！

加油聊天室特效限定期間為台灣時間 2025/02/21（五） 10:00 至 2025/02/26（三） 10:00 。加油聊天室特效適用版本為LINE iOS 9.15.0 （含）以上、LINE Android 10.2.0 （含）以上（且 Android OS 7.1 以上）、LINE 電腦版版本需為8.7.0 以上。

LINE提醒，如果手機 LINE 版本為 12.0.0（含）以上，輸入關鍵字出現聊天室特效時，關鍵字將會以連結形式呈現，之後若是想要重播聊天室特效，點擊關鍵字連結就可以了，不用一直洗版朋友訊息就能重複欣賞加油特效了。

LINE指出，若上述版本和關鍵字皆符合，但卻沒有出現加油特效的話，請嘗試將LINE重新開啟， 或到 LINE 設定中的「聊天室背景特效」中確認是否開啟。


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