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4千人民幣聘金嫁來台想悔婚　她靠大甕煨出百萬年收

陳學賢返鄉探親時獲創業靈感，以月嫂經驗結合大甕煨湯作為賣點。

▲陳學賢返鄉探親時獲創業靈感，以月嫂經驗結合大甕煨湯作為賣點。

圖文／鏡週刊

冬天冷颼颼，許多人愛喝熱騰騰的十全湯進補。來自福建的陳學賢抓準食補需求，開了甕中甕炭火煨湯，天冷時日賣700甕。陳學賢國中未畢業便工作補貼家用，為了讓母親過上好日子，22歲嫁來台灣，卻僅得聘金人民幣4,600元，她一度想悔婚返鄉，但為賺錢選擇留下。她曾從事電子廠、直銷、月嫂等工作，直到一次返鄉探親獲靈感，買大甕回台熬湯販售。

創業後生意不好，陳學賢還兼做手工苦撐，經客人指點，啟發她結合月嫂經歷開發養生湯品，生意一飛沖天，月營收超過100萬元，不只如願孝親，對台灣也愈發割捨不下。

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一到位於板橋的甕中甕炭火煨湯，肯定會被店門口2個跟人差不多高的大甕吸引，眼看個子嬌小的老闆陳學賢，熟練地快步站上一旁的樓梯，用長勾拿出大甕中的小甕，「大甕中可以放200個小甕，而且要在裡面煮8到12小時，現在要給客人的，從昨天就開始慢火煨。」

大甕不只是視覺吸睛，「跟燉、煮不同，經大甕慢火煨過的湯品恆溫而不沸，會讓食材精華慢慢釋放。」陳學賢解釋，巧思在於將炭放入大甕中，而不是用爐火控制溫度，「溫度的控管是最困難的。」溫度太高水分會蒸發，太低則會整碗酸掉，她心疼地說：「研發時倒掉好多碗，不要聽我現在講起來雲淡風輕，那時候沒什麼錢，倒掉的可都是白花花的銀子！」

廚房放眼望去是滿滿的中藥材和食材，陳學賢以紅棗、蓮子及鮑魚、黃金蟲草等十幾種食材，開發出19種湯品，「我一天用50斤豬肉，雞肉100多斤，也因為甕空間有限，湯品每天限量，曾有客人從三峽專程來買，結果我們賣完了，直接給一顆星差評。」雖然店裡現在冬天一日最多可賣700甕，但陳學賢的創業之路走得並不容易，甚至一度想放下一切回家鄉，但為了讓在中國的母親不用辛苦打工，她從沒放棄。

2008年，才22歲的陳學賢為了家計遠嫁台灣，「我那時候國中沒畢業，我媽跟我說家裡太窮，她沒明講，但我知道我不能繼續讀書了。」陳學賢很坦白，「我跟很多大陸人一樣，嫁來台灣不是因為愛情，而是為了賺錢，我想讓我媽過上好日子。」她來自福建漳州東山島，「我爸是教師，但當時工資不高，媽媽每天騎腳踏車去打工，所以我決定要努力讓媽媽不用這麼辛苦。」嫁來台灣，陳學賢原本期待「聘金用挑的」，「結果實際上聘金只有人民幣4,600元。」她一度想悔婚，「但這樣我就莫名其妙變成一個離婚的女人，我不甘心，想說那就來吧。」

剛來台灣時，陳學賢經常想逃回家，「婆家的人對我各種刁難，例如把金戒指放在洗手台旁，試探我會不會偷走，或是我坐月子時，婆婆直接出門一整個月不在家。」陳學賢偷偷說：「要不是小孩的關係，我可能早就溜走，那時候被這樣對待，我真的沒有心要留在台灣，但我連買機票的錢都沒有，所以下定決心要努力賺錢。」

隻身來台灣打拚的陳學賢，如何從返鄉機票都買不起，搖身一變成為年營收破百萬的老闆？詳細報導請點連結觀看：【生意經】貴客指點她生意　最高日賣700甕湯、創百萬營收　甕中甕炭火煨湯


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