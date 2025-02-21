WBC資格賽「中華隊表現如何」才及格　鄉民炸鍋：晉級就夠了

▲經典賽資格賽中華隊。（圖／記者李毓康攝）



網搜小組／劉維榛報導

世界棒球經典賽資格賽（WBCQ）今（21日）晚在大巨蛋開戰，中華隊首戰對上西班牙。對此，有網友好奇拋問，中華隊在WBCQ要表現如何才算及格？文章曝光後，多數鄉民給予信心喊話，「能晉級就偷笑了」、「贏南非就及格」、「到時候正賽陣容也不一樣，這批目的就是先晉級」。

一名網友在PTT表示，這次WBCQ感覺中華隊壓力好像有點大，去年12強開賽前，只要贏一勝就及格，「今年可能一場都不能輸！」

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對此，原PO好奇拋問球迷們，在你們心目中，中華隊在WBCQ要表現如何才算及格呢？「1.只要晉級會內賽」、「2.三場全勝」、「3.三場全勝還要called game（提前結束比賽）對手」。

多數鄉民直言，「這邊不貪，1就好」、「別輸南非其它隨便，然後不要有人受傷」、「1就可以了，不要壓力太大」、「晉級就夠了，全勝更好」、「1就滿意了，陣容已經跟12強大搬風了」、「1能進就好，西班牙跟尼加拉瓜很難打」、「贏南非就及格」、「1就不容易了，不用要求太多」、「1！正賽才是重點」、「到時候正賽陣容也不一樣，這批目的就是先晉級」。

今天晚上7點，中華隊首戰對上西班牙，球評袁定文表示，首戰最重要，而中華隊致勝的最大關鍵還是投手戰力，但不只選手要發揮，教練團因應WBC規則所做出的臨場調度更是關鍵。

至於野手環節，袁定文認為打擊火力相對比較容易起伏，臨場發揮的狀況有時難料。中華隊必須在賽前針對守備和跑壘加強訓練，只要不失誤，在差距不大的比賽就可能決定勝負。

WBC經典賽賽制大不同，投手有球數、秒數等限制，加上中華隊不少旅外投手多，袁定文說，教練團短時間內熟悉規則和選手的考驗又更大。不過雖然投手多數很年輕，但他仍認為教練要大膽用人，而且只要教練對選手有信心，選手自己就會產生信心。「12強賽我們就是在這樣的氛圍下，從不被看好，一路奪冠。」

中華隊賽程如下：

2/21（五）19:00 中華 vs 西班牙

2/22 (六) 19:00 中華 vs 南非

2/23 (日) 19:00 中華 vs 尼加拉瓜