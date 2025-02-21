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慈濟「佛陀問病圖」風波再起　釋昭慧：還原李健儀創作過程

健儀教授還創作了三幅證嚴法師的肖像畫，並將其贈送給法師。（翻攝釋昭慧臉書）

▲李健儀教授創作了三幅證嚴法師的肖像畫，並將其贈送給法師。（圖／翻攝釋昭慧臉書）

圖文／鏡週刊

大林慈濟醫院「佛陀問病圖」的盜圖爭議引發廣泛關注。證嚴法師的徒弟、玄奘大學台灣宗教系主任釋昭慧今日挺身而出，在臉書上詳細還原李健儀教授與證嚴法師共同完成這幅經典壁畫的創作過程。

釋昭慧在臉書上整理出李健儀教授口述的歷史，揭示了李健儀與證嚴法師的深厚師徒情誼。李健儀教授的創作過程可追溯至1997年，當時他完成了天主教委託的《中華聖人圖》，並準備將其移交至梵蒂岡博物館收藏。李健儀與證嚴法師的首次會面，發生在他完成《中華聖人圖》後。當時，一位宜蘭的慈濟師姐介紹他與證嚴法師相識，並詢問李健儀是否有興趣為大林慈濟醫院創作「佛陀問病圖」的壁畫。

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李健儀教授在與證嚴法師的初次會面中，感受到法師深厚的藝術素養。證嚴法師提出：「我給主題，你就能夠創作出來嗎？」對「佛陀問病圖」的期望極高。在聽取李健儀的肯定答覆後，證嚴法師便請他開始進行創作。

此後，李健儀每個月都會帶著初稿、修訂稿及進度報告，前往台中精舍向證嚴法師匯報。證嚴法師每次都細心審閱，並提供了針對構圖的寶貴建議。特別是在「佛陀問病圖」的創作中，證嚴法師強調突破傳統佛像的束縛，提出「過午不食的佛陀臉型不應是圓胖」的意見。李健儀在嘗試不同造型後，最終決定以證嚴法師的恩師、印順導師的法像為基礎，來塑造壁畫中的佛陀形象。

李健儀教授表示，這幅畫不僅傳達佛陀問病的典故，也象徵了慈濟「大愛」的精神。他希望藉由這幅畫，讓更多人理解慈濟從印順導師到證嚴法師的師徒情誼與大愛精神。李健儀的構圖中，最初的印順導師形象是偏袒右肩的袈裟，而證嚴法師指導他將袈裟改為覆肩款式，並詳細調整了袈裟的皺褶和紋路。李健儀更回憶道，在畫作完成前，證嚴法師曾靜靜地旁觀他進行最後的修飾，長達一個多小時。

李健儀教授表示，每次與證嚴法師見面時，法師總是非常尊重他，用餐時甚至安排他坐在身邊。他也感謝法師對這幅畫作的高度重視，並決定在壁畫完成後，將原稿油畫贈送給證嚴法師，並僅向慈濟收取壁畫的製作費用。此外，李健儀教授還創作了三幅證嚴法師的肖像畫，並將其贈送給法師。

釋昭慧表示，在這段創作歷程中，證嚴法師對李健儀的藝術創作給予了極大的支持與指導，但近期卻發生了畫作被盜用的事件。這些盜用者不僅未表示悔意，還在社交媒體上製造謠言，給慈濟與證嚴法師帶來困擾。釋昭慧決定站出來還原事件的真相，並藉此表達對證嚴法師無私支持與創作過程的尊重。


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