山梨縣規模4.6地震撼富士山周邊　日網友憂噴發前兆

▲日本山梨縣20日晚間發生地震，震央位於富士五湖地區，引起民眾憂心是否為富士山再次噴發的前兆。（圖／本刊資料照）

圖文／鏡週刊

日本山梨縣東部於當地時間20日晚間發生規模4.6地震，震央位於富士五湖地區，最大震度3。日本氣象廳指出，這起地震無須發布海嘯警報。然而，由於震央位置接近富士山，不少民眾開始擔憂，這是否為這座休眠火山即將再次噴發的徵兆。

根據氣象廳觀測，這起地震發生於晚間10點13分（台灣時間9點13分），震源深度約20公里。山梨縣、靜岡縣及神奈川縣最大震度達3，東京都、埼玉縣、群馬縣及長野縣則測得震度2。

雖然官方尚未發出與富士山活動異常相關的警告，但社群平台X（原推特）上「富士山噴火」等關鍵詞迅速登上熱搜，網友紛紛討論是否應該做好火山噴發的準備。部分民眾回憶起富士山上一次噴發是在1707年，當時火山灰覆蓋江戶（今東京），對氣候和農業造成嚴重影響，甚至引發糧食短缺。然而，也有網友翻查氣象廳資料，指出富士五湖一帶每年都有地震發生，呼籲民眾不必過度恐慌。

富士山作為日本最具象徵性的活火山，長期以來備受關注。儘管目前尚無跡象顯示地震與火山活動直接相關，當局仍持續監測，並呼籲民眾留意官方資訊，不信謠、不傳謠。



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