微型電動二輪車違規多！東港警1月開33罰單　安全帽+酒駕最多

▲東港警分局在崁頂鄉南望安南天宮廣場舉辦「社區治安會議」 。（圖／記者陳崑福翻攝）

記者陳崑福／屏東報導

落實交通安全及預防犯罪等宣導工作，並廣納社區意見領袖及民眾對治安、交通之期許與建言，東港警分局於2月18日晚間在崁頂鄉南望安南天宮廣場舉辦「社區治安會議」與民眾面對面，針對治安、交通及為民服務等工作交換意見，達到維護治安、交通及為民服務等工作之最佳效能。

東港警分局五組表示，老人家騎乘微型電動二輪車及路口通行須遵守的交通規範及罰則，1月針對類似車輛違規已開出33張罰單；並強調未戴安全帽及酒駕為最常見的違規樣態，也提醒社區民眾「清晨、天色昏暗外出時，應穿著亮色衣服並配戴反光飾物」、「穿越道路時應走行人穿越道（斑馬線）」、「看清左右無來車時再儘速通過」、「禮讓行人」等觀念，期能降低事故之發生。

另外偵查隊向民眾宣導近期詐騙手法多為民眾透過臉書銀行信貸廣告、假檢警來電、猜猜我是誰的手法進行詐騙，提醒民眾如有資金需求，請循正常管道向合法金融機構申請，切勿輕信網路不明管道，以免財產損失。

東港警分局表示，社區居民的力量才是交通平穩安全的最大支柱，分局也會持續藉由「強力執法」及「多方宣導」等2大面向維護轄區民眾交通安全，營造友善用路環境。