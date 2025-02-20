NG戴安全帽=沒戴　東港警2／24起強力執行取締

▲東港警分局24日起全力取締騎機車未戴安全帽 。（圖／記者陳崑福翻攝）

記者陳崑福／屏東報導

為提高駕駛人對道路安全的重視，東港警分局於2月24日起展開「未戴安全帽」專案取締行動，針對未依規定配戴安全帽的違規行為進行嚴格執法，無論是駕駛人還是乘客，都應嚴格遵守交通規則，佩戴安全帽是保護生命安全的必要措施，尤其在騎乘機車時，安全帽能有效減少頭部受傷的風險，對於避免重大事故具有重要作用。

東港警分局表示，依據道路交通管理處罰條例規定，機車駕駛及附載人員未配戴安全帽者，依同法第31條第6項規定罰鍰500元；騎乘微型電動二輪車也須年滿14歲、戴合格安全帽，如未依規定戴安全帽者，將處新臺幣300元罰鍰。

另依道路交通安全規則第88條第2項規定：(一)安全帽應為乘坐機車用之安全帽，經經濟部標準檢驗局檢驗合格，並於帽體貼有商品檢驗標識。(二)帽體及相關配件必須齊全，並無毀損、鬆脫或變更之情事。(三)配戴時安全帽應正面朝前及位置正確，於顎下繫緊扣環，安全帽並應適合頭形，穩固戴在頭上，不致上下左右晃動，且不可遮蔽視線。

警方為防制交通事故傷亡發生，將持續嚴格執法取締未戴安全帽違規，期盼大眾均能建立正確配戴安全帽的觀念，保障自身安全。

東港警分局長高志正表示，安全帽是機車駕駛人生命的守護者，正確配戴安全帽是每位駕駛人的責任，民眾應遵守交通規則，不要因一時貪圖方便忽視他人安全，警方將持續執法，以期養成用路人遵守路權習慣，並遏阻用路人對交通違規僥倖心理，以減少交通事故發生，維護生命財產安全。