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社會 社會焦點 保障人權

台88二次事故奪命！3個月2死皆是下車擺交通錐　 警籲SOP保安全

▲▼台88快速道路死亡車禍。（圖／民眾提供）

▲台88快速道路死亡車禍。（圖／民眾提供）

記者陳以昇、劉人豪／屏東報導

台88快速道路昨(16日)深夜10時許發生死亡車禍，一名54歲張姓婦人下車要擺放交通錐，卻遭到後方39歲李姓男子開車撞飛，遭到多車輾壓慘死。2024年12月11日台88也發生死亡車禍，65歲洪姓女駕駛，下車擺放三角警示牌時，遭後方砂石車追撞，當場死亡。國道警呼籲，車輛故障在在車道應立即開啟危險警示燈、關掉引擎、所有人員儘速撤至護欄外或車道外的安全處所。

台88快速道路昨天深夜10時許發生死亡車禍，當時兩部轎車在台88快速道路15.8K處萬丹路段一帶時發生車禍，後車的張婦在事故後準備下車擺放交通錐，不料卻又遭到閃避不及的轎車撞上，整個人噴飛至對向車道，又再被多部車撞擊輾壓，導致張婦身首異處，當場慘死。

去年12月11日台88線18.5公里處往潮州方向也發生死亡車禍，65歲洪姓女子與鄭姓兒子因車輛故障停在內線，2人雙雙下車擺放三角警示牌時，洪女遭後方砂石車撞噴，當場死亡。

▲▼ 台88線女駕駛因車輛故障，下車擺放三角警示牌時遭撞死。（圖／記者陳崑福翻攝）

▲台88線女子因車輛故障，下車擺放三角警示牌時遭撞死。（圖／記者陳崑福翻攝）

另今年2月17日，國道1號南下38.3公里處，小貨車66歲黃姓廂型車駕駛疑似因車輛故障，將車停放在中線車道後站在車後查看，不料，後方送貨的大貨車疑未注意車前狀況，當場撞上黃男、黃男車輛，黃男送醫搶救仍不治。

▲國道1號林口爬坡段17日上午發生嚴重車禍，廂型車駕駛遭追撞亡。（圖／記者陳以昇翻攝，下同）

▲國道1號林口爬坡段嚴重車禍，廂型車駕駛遭追撞亡。（圖／記者陳以昇翻攝）

台88快速道路3個月內發生兩起死亡車禍，都是下車擺放交通錐、三角警示牌時發生車禍死亡。國道警呼籲，車輛故障在車道應立即開啟危險警示燈、關掉引擎、所有人員儘速撤至護欄外或車道外的安全處所、面向來車沿護欄外或內外路肩（建議穿反光背心）至車後方100公尺處擺放車輛故障標誌、利用高速公路1968App警政報案功能（手機開啟定位功能後，系統會自動判斷人員所在位置）或撥打110報案。待援時隨時面向來車，注意後方車輛動態，高公局合法拖吊車到場，就儘速離開現場，以確保安全。

高公局表示，若有人傷亡或車輛無法行駛，仍應先開啟車輛危險警告燈，接著放置故障標誌，車內人員移動至安全處所再求援，並保持現場完整、等待員警抵達。

▲▼國道二次事故。（圖／高公局）

▲▼國道二次事故處理SOP七字訣。（圖／高公局）

▲▼國道二次事故。（圖／高公局）

高公局提醒，在國道上採取任何動作之前，例如解開安全帶、擺放故障標誌或移動車輛時，均應先確認自身安全後再行動，切勿於車內或車道上逗留；同時籲請用路人做好行前車輛保養及檢查，減少故障風險，行駛國道更安心。

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