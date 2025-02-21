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跨世紀國會征途落幕　美共和黨大老麥康奈宣布將退休

▲▼高齡82歲的美國參議院共和黨領袖麥康諾（Mitch McConnell）。（圖／路透）

▲麥康諾是美國史上任職最久的參院領袖。（圖／路透）

文／中央社記者鍾佑貞華盛頓20日專電

美國共和黨參院大老麥康奈縱橫議場數十年，不但是「大師級操盤手」，更是美國史上任職最久的參院領袖。他20日在83歲生日之際，宣布任期屆滿後退休。麥康奈長年固守保守路線，最終與崛起的MAGA勢力漸行漸遠。

麥康奈（Mitch McConnell）下午在參議院感性發表演說，宣布不會競選連任。美聯社形容，這為他傳奇的政治職涯寫下句點。多年來，麥康奈協助形塑保守派主導的最高法院，並在參議院領導稅改、總統彈劾審判以及一場場激烈政爭。

「我的肯塔基州同鄉7度把我送入參院」，麥康奈下午對參院同袍說。

「在此期間的每一天，他們對我在這裡開展業務的信任讓我感到謙卑。能夠代表我們的聯邦州，是我一生的榮耀。我不會再尋求第8屆任期，這將是我最後一個參議員任期。」

麥康奈1980年代進入參院，不過早在他當選參議員前，就以實習生的身分在國會穿梭。高齡的他近年健康亮起紅燈，包括跌倒受傷，以及在公開談話時短暫失神的情況，還必須以輪椅代步。

他去年宣布卸下共和黨領袖一職，但在20日表示將把到2027年1月的任期做好做滿。

麥康奈決定離開參院，也反映「川普2.0」共和黨內部權力的變化。他曾是川普的盟友，兩人近月來的摩擦更趨白熱化。

麥康奈「信奉」雷根傳統保守主義及強硬外交政策，與共和黨內崛起的「讓美國再次偉大」（MAGA）路線格格不入，例如川普厲聲抨擊烏克蘭總統澤倫斯基（Volodymyr Zelenskyy），麥康奈仍力挺軍援烏克蘭。

▲▼參議院多數黨領袖麥康納（Mitch McConnell）。（圖／路透）

▲在麥康奈抨擊川普支持者2021年1月衝進國會的行為「可恥」後，兩人徹底鬧翻。（圖／路透）

他20日明確表示，國防仍是他剩餘任期的重中之重。

「當我進入參院時，多虧（時任總統）雷根（Ronald Reagan）的決心，強化美國硬實力的工作順利推進」，麥康奈說。

「但從那時起，我們就讓這種力量衰退。如今，一個危險的世界正在超越我們重建（硬實力）的步伐。因此，為了避免我們的任何同僚懷疑我在剩餘任期內的意圖：我還有一些未完成的事情要做」。

麥康奈和川普在「川普1.0」是盟友，但在麥康奈抨擊川普支持者2021年1月衝進國會的行為「可恥」後，兩人徹底鬧翻，多年不交談。麥康奈2024年出面挺川參選總統，雖然讓雙邊關係回溫，但沒有持續太久。

麥康奈兒時曾與小兒麻痺症搏鬥。上週參院表決「疫苗懷疑論者」小羅勃甘迺迪（Robert F. Kennedy Jr.）出任衛生部長的人事案時，共和黨人當中只有麥康奈投下反對票。川普因此批麥康奈「憤世嫉俗」。

美聯社華府分社副社長塔克特（Michael Tackett）曾撰寫麥康奈的傳記，其中提到麥康奈罵川普是「卑鄙的人」及「自戀狂」。

兩人撕破臉前聯手推動稅改，聚焦減少企業及高收入納稅人的稅收，成為川普第一任期最重要的政策之一。兩人也一起重塑最高法院，使其向右傾斜。

美國國家廣播公司新聞網（NBC News）20日報導，麥康奈在「川普1.0」期間成功通過任命234名聯邦法官，其中多數是年輕的保守派法官，可能影響美國司法體系數十年。

▲▼美國運輸部長趙小蘭與共和黨議員麥康奈。（圖／達志影像／美聯社）

▲麥康奈與妻子趙小蘭。（圖／達志影像／美聯社）

2016年，時任總統歐巴馬宣布提名賈蘭德（Merrick Garland）為最高法院大法官後不久，時任參議院多數黨領袖的麥康奈即表態將拒絕這項提名，創下強硬黨派策略的先例。

麥康奈也曾領導共和黨人，在兩次川普彈劾案中讓川普獲得無罪判決。他雖然在第二次彈劾案中指責川普對國會暴亂事件「負有實際與道德責任」，但他仍投票反對定罪，原因是川普當時已卸下總統一職。

對台立場方面，麥康奈去年在台灣關係法立法45週年時發布聲明表示，美台關係具有獨特價值。中國正試圖以武力重繪地圖，美國應與台灣同一陣線，迎戰對手。

麥康奈的妻子是在台北出生的趙小蘭。長期以來，兩人一直是華府「權勢夫妻檔」。他20日形容趙小蘭是「終極隊友兼知己」。

趙小蘭在前總統小布希（George W. Bush）任內擔任8年勞工部長，也在川普第一個任期內擔任運輸部長。但她在美國國會大廈遭到攻擊後請辭，表示這起事件「深深困擾著我，我根本無法置之不理」。

麥康奈20日的告別演說是這樣收尾的，「參議院仍然有能力處理重大事務」；「令我的批評者失望的是，我還在崗位上」。

麥康奈結束演說後不久，友台眾議員巴爾（Andy Barr）即表達有意爭取麥康奈的參院席次。

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