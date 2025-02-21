美國態度變了！傳不簽「挺烏」聯合國決議　反對G7譴責俄侵略

▲川普上任後，美國對烏俄戰爭的態度，引發關注。（圖／路透）



記者吳美依／綜合報導

《路透社》引述外交消息人士說法獨家報導，美國拒絕共同提案一項支持烏克蘭的聯合國動議，並且反對七大工業國組織（G7）聲明中譴責俄羅斯的措辭。報導指出，在川普與澤倫斯基的分歧日益擴大之際，這對於基輔而言，是一場重大政治危機，因為烏克蘭最強大西方盟友，可能出現劇烈轉變。

《路透社》指出，這一份聯合國決議案，旨在支持烏克蘭領土完整性，並且再度要求俄羅斯撤軍。其草案寫道，「呼籲緩和局勢，盡早結束敵對行動，和平解決針對烏克蘭的戰爭……符合聯合國憲章與國際法。」

消息人士20日透露，「過去幾年，美國一直都有共同提案此類決議案，支持在烏克蘭實現公正與和平」，如今卻一改態度，「目前的情況是，美國不會簽」。他們將繼續努力尋求其他國家的支持，包括全球南方國家，也就是開發中的亞洲、非洲及拉丁美洲國家。

▲川普與澤倫斯基的分歧，也逐漸白熱化。（圖／路透）



一項聯合國決議案表決之前，聯合國大會的193個成員國，可以決定是否加入共同提案。此決議案沒有強制約束力，但卻有政治影響力，反映出全球對於這場戰爭的看法。

據悉，該決議案預計24日表決，目前已獲逾50國支持，但消息人士不願透露，具體上包括哪些國家。而美國駐聯合國外交使團尚未回應置評要求。

另外3名消息人士則表示，G7計畫24日舉行電話會議，但美國目前依然反對聲明中「俄羅斯侵略」（Russian aggression）的措辭。G7外交部長們上周發布的一份聲明中，沒有提及俄羅斯入侵，但確實提到「俄羅斯在烏克蘭的毀滅性戰爭」。

烏克蘭盟友在戰爭第一與第二周年時，都再度譴責俄羅斯入侵，但尚不清楚美國今年將會如何應對。