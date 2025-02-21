砸百萬偷渡美國！中國女橫跨3大洲「陸海空總動員」上岸2分鐘被抓

▲美國邊境巡邏官員，發現一群非法移民。（資料照／路透社）



記者吳美依／綜合報導

一名中國女子不惜砸下3.2萬美元（約新台幣105萬元）偷渡至美國，她透過陸海空的交通工具、橫跨3大洲，終於抵達佛州科爾蓋伯斯（Coral Gables），未料僅僅2分鐘，就被海關及邊境保衛局（CBP）逮捕。

NBC報導，1月17日，CBP在一次查緝行動中，在廂型車內發現30名偷渡客，其中21人來自中國，全部都遭逮捕，其中就包括這次受訪的女子。

中國新冠封鎖期間，該名女子公開批評「清零政策」，遭到當局騷擾與報復。她感覺生活變得難以忍受，出於絕望而決心逃離中國，希望能在美國尋求庇護，甚至與親戚同住，「我很害怕回去。我知道不好的事情會發生在我身上……我知道這很危險，但我別無選擇。我們所有的自由都被剝奪了，什麼也沒留下。」

▲大批移民聚集在美墨邊境前，等待華府當局允許他們進入德州埃爾帕索（El Paso）。（資料照／路透）



女子透過網路，跟位於福建省的人蛇集團聯繫，在人蛇集團的安排下，從中國飛往倫敦，再飛往巴哈馬首都拿騷（Nassau），坐船抵達佛州。她回憶，大家抵達美國時，臉上都洋溢著幸福的笑容，未料2分鐘後，全部都被抓了。

女子目前被關押在佛州龐帕諾比奇（Pompano Beach）的布勞沃德過渡中心（Broward Transitional Center），等待庇護聽證會。她表示，自從被拘留之後，自己受到很好的待遇，「這裡的每個人都對我很好。他們甚至祝我農曆新年快樂。」