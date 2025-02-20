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奇招治登革熱！菲官員懸賞「抓蚊子換獎金」　5隻價值1披索

▲▼ 蚊子。（圖／取自免費圖庫pixabay）

▲菲律賓大馬尼拉社區祭出防疫新招，捉5隻蚊子換1披索。（示意圖／取自免費圖庫pixabay）

文／中央社

菲律賓登革熱病例激增，地方官員祭出防疫妙招。大馬尼拉地區1個社區居民19日排隊領取獎金，每5隻蚊子無論死活，獎金1披索（新台幣0.54元）。

大馬尼拉社區阿迪申奚爾斯（Addition Hills）地方官員塞納爾（Carlito Cernal）說，他發起的這個提高意識計畫如果與當地的清潔工作相結合，將對遏制登革熱的傳播產生「巨大影響」。

接受法新社採訪的菲律賓衛生官員和專家不太相信這個說法，但居民的熱情高漲，他們帶著裝滿傳播登革熱病媒蚊的桶子、杯子和其他容器，在社區活動中心換取現金。

社區居民坎達蘇阿（Iluminado Candasua）將3隻活的蚊子放在1個密封的塑膠杯中，地方官員清點後，將其轉移到所謂的死亡室，也就是1台玻璃密封的紫外線機器中。

坎達蘇阿告訴法新社：「捕捉蚊子非常困難。」並解釋他如何策略性地選擇一個光線昏暗的消防站，在那裡他用杯子捕捉停靠在牆上的蚊子。

坎達蘇阿說，他努力賺到的1披索，他將把它放進撲滿，用來買手機給孩子。

世界衛生組織將菲律賓列為2023年西太平洋地區受登革熱影響最嚴重的國家，當年有16萬7355人染疫和575人死亡。

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