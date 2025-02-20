下一步「佈局新北」為2026做準備　黃國昌：讓自己成為「好選項」

▲民眾黨主席黃國昌接受《POP大國民》訪問。（圖／《POP大國民》提供）

記者袁茵／台北報導

民眾黨主席黃國昌於昨（19）正式就任，由於黃過去曾說，民眾黨在2026地方首長選舉不會缺席，因此外界關注2026佈局。黃國昌今（20）透露，自己下一階段將開始佈局新北市，在新北市成立一個新的團隊，「基本上就是為2026年做準備」；至於要不要選新北市長，應是等時間到的時候，讓自己成為一個「好的選項」。

黃國昌20日傍晚接受廣播節目《pop大國民》訪問，黃國昌表示，在地方首長佈局，民眾黨絕對不會缺席，但具體有哪些縣市要投入資源，因為選地方首長需要的資源，跟議員選舉規模差距非常大，哪些縣市要投資源下去做，黨內必須有一定民主程序，且找到適合的人，才會做最後的部署，「這個時候我當然不會，也不可能把底牌給大家看」。

黃國昌提到，至於自己的責任區新北市，很多人詢問他會不會選新北市長，但這個問題的思考方向，應該是「等時間到的時候，如果新北市民有期待、新北市民覺得我是一個合適的人選，應該要讓自己成為一個好的選項。」這件事情比現在說要選或不選來得更重要。

黃國昌指出，要讓市民覺得自己是一個好的選項、提出對新北市願景與要做的事，讓大家覺得應該要給民眾黨在新北市執政的機會，「這是我們現在應該要努力的目標。」立院黨團運作已非常穩定，經過兩個會期的磨合，彼此配合與互動都很穩定，而中央黨部還需要一點時間完成，但在前主席柯文哲領導下，原本制度就很完備，也有很多人才，但希望能找更多人進來，「下個階段我會開始佈局新北市，我會在新北市成立一個新的團隊，該團隊基本上就是為2026年做準備」。

至於是否會丟出一些願景與計畫，讓市民認為他足以擔任大任？黃國昌說，「當然，那是新北市，是我的責任區，不要懷疑。」主持人錢怡君追問，這是否代表現在在試水溫？黃國昌認為，「這不是試水溫，這是做好準備」。