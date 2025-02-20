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新北消防推動國際防災合作　局長陳崇岳：強化應變與教育建設

▲新北消防推動國際防災合作。（圖／記者郭世賢翻攝）

▲日韓防災專家來臺交流，新北消防擘劃災害應變新藍圖。新北市消防局長陳崇岳（左4）、東京消防廳前總監清水洋文（右4）。（圖／記者郭世賢翻攝）

記者郭世賢／新北報導

新北市消防局積極推動防災建設與國際交流，致力於提升市民的防災意識與應變能力。隨著全球極端氣候與各類災害的頻繁發生，強化消防救災能力成為當務之急。消防局長陳崇岳表示，新北市消防局不僅積極規劃建設專業訓練與教育設施，亦透過與國際專家的合作與交流，汲取寶貴經驗，進一步完善災害應變策略。

新北市消防局正積極規劃建置「北區複合型災害環境事故應變暨訓練中心」及「新北市防災教育體驗館」，以提升市民防災意識與應變能力。為強化專業知識與實務經驗交流，消防局特別於2025年1月10日邀請首爾消防災難本部前本部長權純慶來臺，參加新北消防人員職安研討會，分享消防人員救災安全的經驗。隨後，於2月9日至11日，邀請日本東京消防廳前總監清水洋文等三位防災領域專家來臺，進行深入交流與經驗分享。

▲▼新北市消防局局長陳崇岳專訪。（圖／記者湯興漢攝）

▲新北市消防局局長陳崇岳。（圖／記者湯興漢攝）

消防局長陳崇岳指出，本次交流重點涵蓋多個重要議題，包括：1、日本能登半島地震救援經驗；2、NBC（核生化）災害應變對策；3、東京消防廳本部廳舍改建與整備經驗；4、消防員執勤安全措施提升策略。此外，雙方將探討地震引發道路中斷造成的孤島效應、震後建築物倒塌並發生火災的救援策略、化學工廠危險物洩漏爆炸的應變對策，以及AI技術在事故分析與消防安全中的應用。透過學習日本的經驗，新北市消防局將進一步強化其災害應變能力。

陳崇岳強調，新北市消防局作為國內規模最大的消防機關，持續與國際接軌是其重要使命。每年舉辦國際研討會，邀請世界各地專家分享最新知識與經驗，確保消防人員具備應對各類災害的最佳策略。在新北市府與市長侯友宜的支持下，消防局將全力推動「北區複合型災害環境事故應變暨訓練中心」及「新北市防災教育體驗館」的建置，參考東京消防廳的相關設施，打造科技化、現代化的國際級防災教育與訓練中心。

陳崇岳表示，這些設施的建置，將使新北市成為更宜居、更安全的城市，為市民生命財產提供全方位保障。透過持續的國際合作與經驗交流，新北市消防局將不斷提升應變能力，確保面對未來各種災害時，能夠迅速且有效應對。

▲新北消防推動國際防災合作。（圖／記者郭世賢翻攝）

▲▼借鏡日本能登半島地震救援，新北消防強化災害應變能力。（圖／記者郭世賢翻攝）

▲新北消防推動國際防災合作。（圖／記者郭世賢翻攝）

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