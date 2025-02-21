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台南義警中隊長王正坤醫師辦義警春酒　黃偉哲感謝義警維護春安

▲台南市警一分局義警中隊長王正坤醫師，20日晚上在長榮酒店舉辦春酒餐會，市長黃偉哲等人出席感謝義警們一年來對台南市治安的付出與奉獻。（圖／記者林東良翻攝，下同）

▲台南市警一分局義警中隊長王正坤醫師，20日晚上在長榮酒店舉辦春酒餐會，市長黃偉哲等人出席感謝義警們一年來對台南市治安的付出與奉獻。（圖／記者林東良翻攝，下同）

記者林東良／台南報導

台南市警一分局義警中隊長王正坤醫師，20日晚上在長榮酒店舉辦春酒餐會，感謝義警們於春節期間，積極投入維護春節治安工作，市長黃偉哲出席義警餐會，感謝義警們一年來對台南市治安的付出與奉獻。

▲台南市警一分局義警中隊長王正坤醫師，20日晚上在長榮酒店舉辦春酒餐會，市長黃偉哲等人出席感謝義警們一年來對台南市治安的付出與奉獻。（圖／記者林東良翻攝，下同）

台南市警一分局長章振國，感謝義警們在春節期間的協助，讓一分局能順利完成春節期間各項治安任務。

▲台南市警一分局義警中隊長王正坤醫師，20日晚上在長榮酒店舉辦春酒餐會，市長黃偉哲等人出席感謝義警們一年來對台南市治安的付出與奉獻。（圖／記者林東良翻攝，下同）▲台南市警一分局義警中隊長王正坤醫師，20日晚上在長榮酒店舉辦春酒餐會，市長黃偉哲等人出席感謝義警們一年來對台南市治安的付出與奉獻。（圖／記者林東良翻攝，下同）

林俊憲立委、陳亭妃立委、蔡筱薇議員、曾之婕議員、陳皇宇議員、民政局姜淋煌局長、吳明熙副局長、大台南警友會榮譽理事長林玉柱、民防幹部李日東中隊長、陳軍旭中隊長、黃于珍主任等也到場勉勵辛勤的警察與義警兄弟。此次活動不僅促進義警隊員間的凝聚力，也彰顯企業社會責任與警民合作的重要性。眾多貴賓包含企業界人士、台南市政府代表及地方民意代表，共同見證警民合作的成果。

▲台南市警一分局義警中隊長王正坤醫師，20日晚上在長榮酒店舉辦春酒餐會，市長黃偉哲等人出席感謝義警們一年來對台南市治安的付出與奉獻。（圖／記者林東良翻攝，下同）

藝群醫學美容集團董事長王正坤醫師全力支持警察維護治安，體現企業社會責任(CSR)，王正坤醫師本身是企管博士與皮膚科專科醫師，現任台灣美容醫療促進協會理事長與藝群醫學美容集團董事長，在長榮大學博士班授課品牌管理與供應鏈管理，在成功大學EMBA碩士班授課連鎖品牌經營管理，在成功大學附設醫院授課美容醫學20多年，在台大醫院景福館連續擔任2屆的台灣醫用雷射光電學會理事長，是台灣數千名醫師的老師。藝群醫美集團旗下有1家Dr.藝群保養品公司與19家藝群醫美診所分布在台灣六都直轄市，包含台北、新北市、桃園、台中、台南、高雄。

▲台南市警一分局義警中隊長王正坤醫師，20日晚上在長榮酒店舉辦春酒餐會，市長黃偉哲等人出席感謝義警們一年來對台南市治安的付出與奉獻。（圖／記者林東良翻攝，下同）

義警中隊長王正坤醫師致詞表示，感謝每一位長官與來賓的蒞臨，並回顧了義警們在過去一年中的辛勤工作。義警不僅在日常生活中提供了重要的治安服務，更在特殊時期如春節期間，擔負起了更大的責任，確保每一位市民都能安心過節。警察肩負維護社會安全的重任，在警力有限的情況下，義警是警察的得力助手，守護社區安全，成為社會安全的重要支柱，充分發揮「警力有限，民力無窮」的精神。

▲台南市警一分局義警中隊長王正坤醫師，20日晚上在長榮酒店舉辦春酒餐會，市長黃偉哲等人出席感謝義警們一年來對台南市治安的付出與奉獻。（圖／記者林東良翻攝，下同）

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