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台南市區旅店發生火警　員工即刻啟動自衛消防編組奏效成功滅火

▲台南市北區某商務旅館客房18日晚上發生火警，所幸該旅館立即啟動自衛消防編組並成功滅火及疏散旅客，將損失降到最低。（圖／記者林東良翻攝，下同）

▲台南市北區某商務旅館客房18日晚上發生火警，所幸該旅館立即啟動自衛消防編組並成功滅火及疏散旅客，將損失降到最低。（圖／記者林東良翻攝，下同）

記者林東良／台南報導

台南市北區某商務旅館客房18日晚上發生火警，消防局出動公園分隊等28部各式消防車輛及56名消防員前往搶救，所幸該旅館立即啟動自衛消防編組並成功滅火及疏散旅客，將損失降到最低。

▲台南市北區某商務旅館客房18日晚上發生火警，所幸該旅館立即啟動自衛消防編組並成功滅火及疏散旅客，將損失降到最低。（圖／記者林東良翻攝，下同）

六大隊指出，本次火警充分展現自衛消防編組的重要性，在火災發生時，櫃檯員工立即查看火警受信總機的警報位置，並通報滅火班的員工攜帶滅火器前往該房間查看。負責滅火班員工發現床頭冒出火光及濃煙，立即以滅火器實施滅火，並將房間防火門關閉，再逐一確認該樓層房客均已安全疏散。避難引導班員工則疏散其他樓層各房客，將損害及傷亡降至最低，旅館表示幸好有每半年實施自衛編組訓練，才能熟練火警時的各項應變措施。

▲台南市北區某商務旅館客房18日晚上發生火警，所幸該旅館立即啟動自衛消防編組並成功滅火及疏散旅客，將損失降到最低。（圖／記者林東良翻攝，下同）

第六大隊大隊長邱淵明表示，近幾年消防局實施大型旅館自衛消防編組應變能力驗證，且該旅館積極培養員工取得防火管理人證照並致力火災應變訓練，提高房客安全，更成功將這次的火災損失降到最低。

消防局長李明峯表示，消防局致力推動企業災害初期自主應變，該旅館業者於害初期自主應變，且消防安全設備均發揮完善功能，員工防火管理概念落實，成功阻止了更大的災害發生。

▲台南市北區某商務旅館客房18日晚上發生火警，所幸該旅館立即啟動自衛消防編組並成功滅火及疏散旅客，將損失降到最低。（圖／記者林東良翻攝，下同）

市長黃偉哲表示，台南市是國內外眾多遊客必造訪的勝地，市內各旅館必須落實火災預防工作及落實防火管理制度，才能使到臺南旅遊的旅客們玩得開心、住得也安心。

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