約會3人行！「75歲阿嬤都要跟」狂談錢　她崩潰：想要兩人空間

▲原PO無法接受三人行。（示意圖／ETtoday資料照）



網搜小組／劉維榛報導

「還想說男友挺孝順...」一名妹子透露，她與男友約會時，都會帶著75歲阿嬤一起吃飯，甚至連外地約會都變成三人行，久而久之原PO開始反感，除了沒有兩人空間之外，阿嬤總愛談錢、酸人，還認為女人應該包辦所有家務，婚後不准化妝保養。嘗試溝通後，男友依舊冷處理，最後她氣得分手。

一名女網友在Dcard表示，男友是隔代教養，從小由阿嬤帶到長大，但奇怪的是，兩人不管去哪裡，對方都會帶75歲的阿嬤一起同行，偶爾去外縣市約會，也會變三人行。

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原PO說，阿嬤身體非常健康，且手腳俐落，剛開始覺得男友孝順是一種優點，沒想到時間一久，才發現這份孝順已經嚴重影響兩人關係。

原PO向男友反映幾點狀況，希望有兩人獨處空間；阿嬤價值觀相當傳統，「喜歡談錢、很物質、也很愛酸人」、「主張女生就應該包辦所有家事，還會說如果結婚了不可以化妝、保養」。

溝通一段時間，但男友只冷處理，甚至雙手一攤回應「我沒有辦法！」最後原PO心死放生這段6個月的短命戀情。

底下網友也傻眼回應，「嬤寶」、「還好分了，不然我只能建議...開房的時候要開三人房，因為要帶阿嬤」、「這種約會帶家人的都很雷」、「我覺得最忌諱的就是太孝順」、「鬼故事」、「長輩的傳統觀念傳輸時，你男友沒有反駁維護你，我覺得母湯，長輩有長輩的想法，但不要灌輸到我女友身上」、「第一次帶阿嬤的人就很怪了，你還覺得很孝順」。