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做水電「年收200萬」被嫌爆！女友狂比較：沒野心　28歲男不忍了

▲▼建築工人,鐵鎚。（圖／取自免費圖庫Pixabay）

▲示意圖，與本文無關。（圖／取自免費圖庫Pixabay）

記者周亭瑋／綜合報導

一名28歲男網友是做水電工程的，年收落在200-300萬；然而，女友不相信他有這樣的高收入，還經常拿閨蜜的男友比較，嫌他不夠上進、沒有野心，最後他忍無可忍放生對方。

網友在Dcard發文提到，女友閨蜜的男友或身邊的男性朋友，有做設計師、業務、工程師、健身教練，還有自己開店當老闆的，年薪從150萬到400萬不等，「而我本身是做水電工程的，女友一直嫌我都28歲了，怎麼還在做這個，不去學點東西，找更好一點的工作。」

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不過，原PO認為，自己從事的就是技術性工作，況且接案年收也有200-300萬元，「這已經算好了吧！然後跟我女友分析，她還不相信，覺得做這個怎麼可能有這種收入，現在一直拿我跟她身邊的朋友比較，說我不上進沒有野心，但我一直都在拚事業啊！」

▲▼情侶,同居,吵架,夫妻,冷戰。（圖／取自免費圖庫xframe）

▲示意圖，與本文無關。（圖／取自免費圖庫Xframe）

最後，他越想越氣，毅然決然跟女生分手，還不忘毒舌表示「看有哪個倒楣鬼接手。」

對此，網友們紛紛回應，「女友嫌你水電廢？笑死！年收300萬打趴一堆社畜，她拜金公主病發作？」「我怎麼覺得你的工作比較好」、「做業務跟健身教練才不穩定吧，你做水電屌打他們了」、「我一些水電朋友生活都不錯耶，都各自買房、買車了」、「她只是覺得你工作不體面，出去沒面子」、「這種不識貨的女友還是放生吧」、「大哥，不要放出來害人啊」。

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