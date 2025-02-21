　
  • |
  • 手機版
  • |
  • App
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
  • |
  • 數位廣告刊登
  • |
  • 攝影棚租借
    • 　
>
社會 社會焦點 保障人權

工程師遭騙555萬元　怒揭詐團手段「彷彿洗腦機器」

記者黃翊婷／綜合報導

北部一名在科技業工作多年的工程師表示，先前在交友軟體遇到一名很談得來的朋友，對方邀請他加入LINE群組，裡面都是各種誇張的投資獲利截圖、專家分析，彷彿一個洗腦機器，他一開始投入的金額不多，沒想到真的有賺到錢，於是決定拿出全部積蓄，結果555萬元就這樣沒了，「我明明是受過高等教育的工程師，竟然會被這種低級的詐騙手法騙到，這種挫敗感讓我幾乎崩潰。」

▲▼上班族,社畜,加班。（圖／CFP）

▲工程師被詐團一步一步誘入陷阱，損失555萬元。（示意圖／VCG，與本案當事人無關。）

內政部警政署165打詐儀錶板19日公布一起案例，受害者是一名40歲的工程師，他表示，自己在職場上打滾多年，使用交友軟體是想尋找志同道合的朋友，當時一名網友主動接近他，對方談吐風趣，兩人聊得很開心，沒想到對方等他放下心防之後，便開始一步一步誘騙。

該名網友先是將工程師拉進一個名叫「股市爆料同學會」的LINE群組，群組裡都是各種誇張的投資獲利截圖、專家分析，簡直就像是一個洗腦機器；接著，網友又推薦一個投資公司的網站，聲稱保證獲利，工程師起初只投入一點點金額，沒想到真的很快就賺到一些錢。

工程師坦言，賺到錢之後有加深他的信心，甚至開始更加相信這場「騙局」，投入的資金也越來越多，從幾萬到幾十萬，最後全部的積蓄都丟進去了，直到想提領獲利時才發現事情不對勁，他的帳戶被鎖定、網站客服電話永遠忙線，那位很談得來的網友也將他封鎖了。

工程師提到，他一共被騙了555萬元，相當於大半輩子的積蓄，「我明明是受過高等教育的工程師，竟然會被這種低級的詐騙手法騙到，這種挫敗感讓我幾乎崩潰」，雖然事後已經報警，但他也知道錢可能永遠拿不回來了，「這一切，都只是因為我一時的貪念」，他希望透過分享個人的慘痛教訓，能讓大家更加警惕，避免掉入詐團陷阱。

每日新聞精選　免費訂閱《ETtoday電子報》
ET快訊
工程師遭騙555萬元　怒揭「洗腦手段」
楊大正上月才稱：還會對山東心動　「離婚藏3個月」　
國小校長驚爆性侵人妻！　縣府急聲明
快訊／三重33歲工人遭電擊　當場失去心跳
大谷翔平停車58秒影片球迷笑翻！「原來大谷也是普通人」
女走斑馬線被撞輾死！　駕駛「時速85km」被打臉：根本謀殺
餐廳冷氣不是自家品牌！　陸女董變臉掏商品頁：不買馬上走

分享給朋友：

追蹤我們：

即時+好看！按讚加入ETtoday新聞雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 社會最新 全站最新

涉詐助理費與政治獻金！林岱樺100萬交保　胞弟林岱融遭聲押

遭21歲女警控性侵！宜蘭男警收押禁見　縣警局立即予以停職處分

工程師遭騙555萬元　怒揭詐團手段「彷彿洗腦機器」

花蓮驚爆國小校長性侵人妻！丈夫現身怒控遭冷處理　縣府急聲明

快訊／三重工人「電線桿施工」遭電擊　當場失去心跳命危

夫偷吃前女友反控妻也外遇　她自曝遭愛情詐騙120萬

女走斑馬線被撞輾死！　駕駛「時速85km」被打臉：根本謀殺

快訊／涉貪100萬交保　林岱樺步出地檢聲明：千錘百鍊捍衛清白

快訊／立委林岱樺涉貪100萬交保　疑透過寺廟洗政治獻金

快訊／林岱樺涉貪　智囊「通法寺住持」100萬元交保

阿雅忍淚談大S「她不喜歡我們哭哭啼啼」

【芋蓋迷蟑】#芋頭冰棒 藏整隻 #蟑螂 ！ #基隆 百年老店 #連珍 急下架致歉

楊奇煜有隱疾　自爆：我沒有當兵

王鶴棣「找詹皇合照遭拒」　尷尬畫面被拍

【泰格與雪兒】他的送禮邏輯

周渝民談舊愛大S病逝　「公開講這件事很痛苦」

涉詐助理費！ #林岱樺 怒喊：政治干預司法、司法干預初選

開庭不到1小時逆轉被羈押　陳怡君雙手上銬畫面曝！

汪小菲.老婆Mandy來台灣了！　對記者提問不發一語

林心如不捨大S離開 「悲痛.思念放在心裡」

涉詐助理費與政治獻金！林岱樺100萬交保　胞弟林岱融遭聲押

遭21歲女警控性侵！宜蘭男警收押禁見　縣警局立即予以停職處分

工程師遭騙555萬元　怒揭詐團手段「彷彿洗腦機器」

花蓮驚爆國小校長性侵人妻！丈夫現身怒控遭冷處理　縣府急聲明

快訊／三重工人「電線桿施工」遭電擊　當場失去心跳命危

夫偷吃前女友反控妻也外遇　她自曝遭愛情詐騙120萬

女走斑馬線被撞輾死！　駕駛「時速85km」被打臉：根本謀殺

快訊／涉貪100萬交保　林岱樺步出地檢聲明：千錘百鍊捍衛清白

快訊／立委林岱樺涉貪100萬交保　疑透過寺廟洗政治獻金

快訊／林岱樺涉貪　智囊「通法寺住持」100萬元交保

涉詐助理費與政治獻金！林岱樺100萬交保　胞弟林岱融遭聲押

遭21歲女警控性侵！宜蘭男警收押禁見　縣警局立即予以停職處分

《地娛室3》正式開拍！2天前出發「保密到家」　預計4月播出

台夯劇女星「保下子宮機率低」突被診斷0期癌！哽咽：被剝奪了資格

北東變天轉陰雨　冷氣團周日殺到「最凍剩10度」

快訊／台積電漲5元至1085　台股開盤上漲39點

工程師遭騙555萬元　怒揭詐團手段「彷彿洗腦機器」

最激咖啡戰場　崇德十字路口4角店擠3品牌

受天候因素前七周鐵礦砂貨量減7%　全年估持平外加重建商機

法官不擋了！　川普可繼續「大規模裁員」

金鍾國模仿Rosé　戴金髮唱〈APT.〉

社會熱門新聞

獨／600萬貨品卡新光三越　廠商等著倒閉

男私刑為愛女報仇出人命　遭判5年10月定讞

獨／10歲女淪外公性奴3年遭辱65次　法官減刑輕判7年半

前分局長投資賭博淪街友　警方回應了

即／林岱樺涉貪！通法寺住持深夜扶進地檢署

獨／越南KTV玩很大　廁所還可1打2

高雄女走斑馬線遭撞！倒地再被輾慘死

21歲女警遭男警暴力性侵！地院裁定准押

快訊／林岱樺涉貪　智囊「通法寺住持」100萬元交保

一線女星當小三　電視台總座偷吃長達30年

即／北市15歲少女3樓墜落　保全疑伸手接人雙雙受傷

快訊／立委林岱樺涉貪100萬交保　疑透過寺廟洗政治獻金

女走斑馬線被撞輾死！　駕駛「時速85km」被打臉

即／開庭不到1小時逆轉被羈押　陳怡君上銬畫面曝

更多熱門

相關新聞

假代書騙走5被害人6間房產　涉案資產公司手法曝

假代書騙走5被害人6間房產　涉案資產公司手法曝

刑事警察局分析調查近期千萬財損假投資案件，溯源發現有好幾件詐騙千萬財損，被害人因遭投資遭騙光積蓄，最後被詐團話術誘騙，拿自己名下的房產抵押貸款，這群被害人都找台南知名的「台信資產管理公司」進行貸款設定，警方抽絲剝繭追查，發現該公司第二代蘇姓負責人（28歲）與當地的假代書柯男、項男、許男合作，3名假代書對接柬埔寨詐騙機房人員，取得在當地投資詐騙被害人清單、與台信公司聯手侵奪被害人房產，堪稱台南版詐騙地面師。

高雄保母「詐訂金」一票人受害　詐騙手法曝

高雄保母「詐訂金」一票人受害　詐騙手法曝

男辦理不明約定轉帳　內埔警機警阻詐

男辦理不明約定轉帳　內埔警機警阻詐

港詐騙新手法！ 普通話男找落單女子去女廁幫送衛生棉...藏可怕結果

港詐騙新手法！ 普通話男找落單女子去女廁幫送衛生棉...藏可怕結果

緬北詐騙家族明家23人溫州受審 釀臥虎山莊血案被陸公安盯上

緬北詐騙家族明家23人溫州受審 釀臥虎山莊血案被陸公安盯上

關鍵字：

詐騙警政署

讀者迴響

熱門新聞

快訊／震撼彈！楊大正深夜宣布「與山東正式離婚」

日小隻馬AV女神「現場失控狂噴水」　攝影機壞掉

威力彩16.5億　中獎關鍵第一步沒做「獎金恐全泡湯」

獨／600萬貨品卡新光三越　廠商等著倒閉

NBA超新星溫班亞瑪 右肩血栓整季報銷

小優大嘴巴遭解約

男私刑為愛女報仇出人命　遭判5年10月定讞

獨／10歲女淪外公性奴3年遭辱65次　法官減刑輕判7年半

下班路見「貴婦機車」售價百萬　全球僅946輛

最美YT主持人秀健身課！練拳熱到脫了

額頭破了送急診　「遭3醫院拒收」慘死

殘障廁所激戰啪啪聲響徹街頭　大媽出手霸氣絕殺

NanaQ爆拍攝時「遭大咖強聞下體」

朴春稱「李敏鎬要我發的」　男方澄清

前分局長投資賭博淪街友　警方回應了

更多

最夯影音

更多

阿雅忍淚談大S「她不喜歡我們哭哭啼啼」

【芋蓋迷蟑】#芋頭冰棒 藏整隻 #蟑螂 ！ #基隆 百年老店 #連珍 急下架致歉

楊奇煜有隱疾　自爆：我沒有當兵

王鶴棣「找詹皇合照遭拒」　尷尬畫面被拍

【泰格與雪兒】他的送禮邏輯

熱門快報

我把皮蛋加進拿鐵裡了!?

我把皮蛋加進拿鐵裡了!?

「文里補習班」開課啦！試試網路流傳的奇怪食物搭配，一起挑戰營養師的底線與勇氣！

房市新風向 NVIDIA效應？

房市新風向 NVIDIA效應？

科技巨頭進駐，汐止房價有望破百？重劃區、學區房怎選最穩賺？

【街訪】工具人集合囉

【街訪】工具人集合囉

阿虎前進光華商場，揭開純愛戰士的真實心聲！

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚提供完整設施與高品質服務，提供創作者最佳支援，滿足你各種拍攝需求！

專業明星師資、精湛教學！

專業明星師資、精湛教學！

想提升技能卻沒時間？專業師資精心設計每門課程，讓你隨時隨地都可以學習！

快來追蹤ETtoday！

快來追蹤ETtoday！

點擊右上角的星星追蹤ETtoday，讓你一手掌握最即時的時事焦點，輕鬆成為話題大師！

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 攝影棚租借 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱

免費訂閱《ETtoday電子報》
FB YouTube Instagram weibo RSS Google News
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有
非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面