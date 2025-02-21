工程師遭騙555萬元　怒揭詐團手段「彷彿洗腦機器」

記者黃翊婷／綜合報導

北部一名在科技業工作多年的工程師表示，先前在交友軟體遇到一名很談得來的朋友，對方邀請他加入LINE群組，裡面都是各種誇張的投資獲利截圖、專家分析，彷彿一個洗腦機器，他一開始投入的金額不多，沒想到真的有賺到錢，於是決定拿出全部積蓄，結果555萬元就這樣沒了，「我明明是受過高等教育的工程師，竟然會被這種低級的詐騙手法騙到，這種挫敗感讓我幾乎崩潰。」

▲工程師被詐團一步一步誘入陷阱，損失555萬元。（示意圖／VCG，與本案當事人無關。）

內政部警政署165打詐儀錶板19日公布一起案例，受害者是一名40歲的工程師，他表示，自己在職場上打滾多年，使用交友軟體是想尋找志同道合的朋友，當時一名網友主動接近他，對方談吐風趣，兩人聊得很開心，沒想到對方等他放下心防之後，便開始一步一步誘騙。

該名網友先是將工程師拉進一個名叫「股市爆料同學會」的LINE群組，群組裡都是各種誇張的投資獲利截圖、專家分析，簡直就像是一個洗腦機器；接著，網友又推薦一個投資公司的網站，聲稱保證獲利，工程師起初只投入一點點金額，沒想到真的很快就賺到一些錢。

工程師坦言，賺到錢之後有加深他的信心，甚至開始更加相信這場「騙局」，投入的資金也越來越多，從幾萬到幾十萬，最後全部的積蓄都丟進去了，直到想提領獲利時才發現事情不對勁，他的帳戶被鎖定、網站客服電話永遠忙線，那位很談得來的網友也將他封鎖了。

工程師提到，他一共被騙了555萬元，相當於大半輩子的積蓄，「我明明是受過高等教育的工程師，竟然會被這種低級的詐騙手法騙到，這種挫敗感讓我幾乎崩潰」，雖然事後已經報警，但他也知道錢可能永遠拿不回來了，「這一切，都只是因為我一時的貪念」，他希望透過分享個人的慘痛教訓，能讓大家更加警惕，避免掉入詐團陷阱。