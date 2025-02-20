緬北詐騙家族明家23人溫州受審　釀臥虎山莊血案被陸公安盯上

▲緬北詐騙家族明家23名成員在溫州受審。（圖／翻攝央視）

文／香港01

大陸官方大力打擊緬北電信網路詐騙犯罪集團，當地四大家族之一的明家遭毀滅性打擊。《央視》報導，2月14日至19日，浙江省溫州市中級法院一審公開開庭審理了明國平、明珍珍、畢會軍、明菊蘭、巫鴻明等23名被告人詐騙、故意殺人、故意傷害、非法拘禁、敲詐勒索、開設賭場、組織賣淫、販賣毒品、組織他人偷越國（邊）境、偷越國（邊）境、侵犯公民個人信息一案。

▲明家「臥虎山莊」事件驚動大陸輿論圈，公安成立專案小組決心剷除。（圖／翻攝微博，下同）

溫州市檢察院起訴指控，2015年以來，以明學昌（已死亡）、明國安（另案處理）、明國平、明珍珍等家族核心成員為首要份子，以畢會軍、明菊蘭等其他家族成員和周衛昌、羅家良、楊正喜等武裝頭目為重要成員的明家犯罪集團。

利用明家家族在緬甸果敢地區的影響力，發展和依託明家家族掌控的武裝力量，在果敢老街市及石園子、清水河等地設立多個「產業園區」，招攬、吸引巫鴻明、羅建章、蔣吉等多名「金主」入駐並提供武裝庇護，夥同以「金主」為首要分子的犯罪集團，實施跨境電信網路詐騙、故意殺人、故意傷害、非法拘禁、開設賭場、販賣毒品、組織賣淫等犯罪活動，涉賭詐資金百億餘元（人民幣，下同），造成14名中國公民死亡、6名中國公民受傷。

其中，2023年10月20日，為防止涉詐人員被移交中國，明家犯罪集團提供武裝押運和看管，夥同「金主」轉移藏匿涉詐人員，以武力壓制、開槍射擊的方式阻止涉詐人員逃跑，致多人傷亡。檢察機關提請以詐騙罪、故意殺人罪等11項罪名追究明家犯罪集團及其關聯犯罪集團成員刑事責任。

據早前中國官方透露，2023年10月19日，明家通知臥虎山莊電詐金主，該窩點將於20日被清查，明家便安排武裝人員攜帶槍支，分批押運電詐人員從臥虎山莊轉移至承德公館（紅房子）以及「東湖山莊」等地點看押。

在第二日（20日），被看押的涉詐人員在逃跑過程中，遭到武裝人員開槍射擊，造成人員傷亡。警方解釋，該案造成了中國籍人員傷亡，共有4人死亡4人受傷，死傷的都是電詐園區裡面的人員。

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