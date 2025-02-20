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社會 社會焦點 保障人權

錢入袋就神隱！高雄保母「詐訂金」一票人受害　苦主怒揭斂財手法

▲▼保母、育嬰示意圖。（圖／取自免費圖庫pexels）

▲高雄一名李姓保母四處詐騙家長的訂金，今日遭家長提告。（圖／取自免費圖庫pexels）

記者許宥孺／高雄報導

高雄一名李姓保母遭控訴，與家長簽約時，會要求付全額訂金，但最後會用各種藉口理由不履行契約，有民眾付了4萬多元的訂金卻被放鳥，氣炸已報警處理，貼文在網路上曝光後，釣出一票家長也表示曾受害。警方證實已接獲報案，全案依詐欺罪嫌偵辦。社會局則表示，已終止與李姓保母的準公共服務合作契約，正辦理廢止居家式托育服務登記程序中。

一名陳先生在臉書社團找保母，就有一名李姓保母留言自薦，並附上合格保母證照取信對方，雙方在討論照顧事宜時，過程相當順利，陳先生也付了2萬8000元訂金，請李姓保母到宅照顧寶寶，沒想到約定好2月17日上午7點，但保母卻神隱，訊息不回、電話不接，已向派出所報警。

陳先生將自身遭遇發布在社群上，並指出李姓保母在和他簽約時，也同時和彰化的家長簽約，希望其他家長要注意這位保母，沒想到貼文卻釣出一票苦主，「我也被他騙過！小孩才給他顧3天就請假2天，一直用苦肉計說他媽媽癌症什麼的，還有出示醫院診斷證明，說要跟我預借3個月的薪資」、「他也是要跟我預收16萬訂金，整個過程表現的很專業 根本看不出是詐騙，原本要跟他下訂了，想說保險起見打去第五區保母詢問才知道她收多位家長訂金後就消失」、「傻眼我也被騙了！ 我拿不到錢 」。

另有家長稱，「她的事蹟很過份，在彰化名聲臭到不行！所以才跑高雄」、「在彰化欠錢不還，還用自殺威脅吃安眠藥，說自己憂鬱症無法工作然後消失了，訊息都不回，一副欠錢理所當然」。

高雄市社會局表示，1月中旬已接獲民眾檢舉，經調查李姓保母已違反相關法令，2月14日已發文終止其托育準公共化服務合作契約，並已將李員在保母資訊系統之資料下架，也正在辦理廢止李女居家式托育服務登記程序中。

社會局提醒，家長尋找保母或簽約前，務必向各居家托育服務中心諮詢，是否為合格登記保母，務必先簽約再付款，以保障彼此權益。

警方表示，陳姓男子於17日下午前往派出所諮詢，稱在網路上聯繫到一名自稱工作為保母的40歲李姓女子，李女表示，因家境困頓、家人重病等原因，要求男子先匯款全額訂金約4萬多元，然而收款後卻未履行契約，且遲遲聯繫不上。

警方致電聯繫上李姓女子後，告知應將訂金返還，李女承諾會還訂金，而陳姓男子則要求在20日前會退還，而今日為退還期限，陳姓男子仍未收到李姓女子的退款，因此今日下午2點已完成報案程序，全案依詐欺罪偵辦中。

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