配菜地雷「三色豆」到底是什麼豆？　農業部解答

記者黃翊婷／綜合報導

三色豆被台灣網友公認為便當地雷配菜之一，甚至連颱風來襲民眾搶購蔬果時，三色豆還被列為「餓死也不吃」的食物。而三色豆中的綠色豆子究竟是什麼豆，農業部解答，其實是「青豆仁」，屬於嫩豆用（俗稱熟豆、美國豆）的豌豆，豆仁豐肥、鮮嫩且翠綠，但加工後口感比較乾澀。

▲三色豆用的是嫩豆用品種。（圖／翻攝自Facebook／農業部）

關於三色豆中的綠色豆子究竟是什麼豆，農業部表示，三色豆中的綠色豆子是「青豆仁」，屬於嫩豆用（俗稱熟豆、美國豆）的豌豆，雖然豆莢粗硬無法食用，但豆仁豐肥、鮮嫩且翠綠，大多用於罐頭食品或冷凍加工，只是加工後口感比較乾澀。

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農業部提到，豌豆屬於一年生草本蔬菜作物，適合在冷涼乾燥的氣候下生長，最適合的生長溫度為15℃至20℃，因為不耐高溫，主要產季集中在每年的12月至隔年的3月，除了嫩豆用的品種之外，還有嫩莢用、甜豆用，這兩種也經常用於冷凍加工食品中。

▼三色豆被網友公認為便當地雷配菜之一。（示意圖／VCG）