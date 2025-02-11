　
  • |
  • 手機版
  • |
  • App
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
  • |
  • 數位廣告刊登
  • |
  • 攝影棚租借
    • 　
>
生活 生活焦點 教育 氣象 健康 藝文 | 運勢 | 交通

配菜地雷「三色豆」到底是什麼豆？　農業部解答

記者黃翊婷／綜合報導

三色豆被台灣網友公認為便當地雷配菜之一，甚至連颱風來襲民眾搶購蔬果時，三色豆還被列為「餓死也不吃」的食物。而三色豆中的綠色豆子究竟是什麼豆，農業部解答，其實是「青豆仁」，屬於嫩豆用（俗稱熟豆、美國豆）的豌豆，豆仁豐肥、鮮嫩且翠綠，但加工後口感比較乾澀。

三色豆（圖／翻攝自Facebook／農業部）

▲三色豆用的是嫩豆用品種。（圖／翻攝自Facebook／農業部）

關於三色豆中的綠色豆子究竟是什麼豆，農業部表示，三色豆中的綠色豆子是「青豆仁」，屬於嫩豆用（俗稱熟豆、美國豆）的豌豆，雖然豆莢粗硬無法食用，但豆仁豐肥、鮮嫩且翠綠，大多用於罐頭食品或冷凍加工，只是加工後口感比較乾澀。

[廣告]請繼續往下閱讀...

農業部提到，豌豆屬於一年生草本蔬菜作物，適合在冷涼乾燥的氣候下生長，最適合的生長溫度為15℃至20℃，因為不耐高溫，主要產季集中在每年的12月至隔年的3月，除了嫩豆用的品種之外，還有嫩莢用、甜豆用，這兩種也經常用於冷凍加工食品中。

▼三色豆被網友公認為便當地雷配菜之一。（示意圖／VCG）

三色豆,便當,配菜,紅蘿蔔,青豆,玉米,料理（圖／VCG）

大家的童年回憶裡，應該都有著便當裡或炒飯中出現的三色豆～ 那顆神秘的綠色豆子，到底是什麼豆呢？！ 今天就帶大家來認識認識～ 豌豆屬於一年生草本蔬菜作物，適合在冷涼乾燥的氣候下生長，最適合的生長溫度為15～20℃，因為不耐高溫，主要產季集中...

農業部發佈於 2025年2月10日 星期一
每日新聞精選　免費訂閱《ETtoday電子報》
ET快訊
郭台銘「總統連署未參選」　柯文哲手機藏內幕
高雄碎屍魔「每月殺一人」　被害者照片曝光
今晚變天！　「全台下最大」時間曝
快訊／台灣星巴克深夜突宣布明起漲價！連3天買一送一
川普嗆加徵外國鋼鋁品25％關稅　外媒爆「突延後簽署」

分享給朋友：

追蹤我們：

新奇萬象！KUSO追擊～按讚加入ETtoday分享雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 生活最新 全站最新

配菜地雷「三色豆」到底是什麼豆？　農業部解答

2025人生勝利組！「3星座」愛情、事業兩得意　這1人全落空

首波春雨明報到　全台「一片橘黃」下3天

五月天澳洲開唱發文找地陪　釣出超大咖天王

「元宵小過年」12禁忌　1動作恐破財衰整年

樂檸漢堡「台南民族遠百店」　開業7年熄燈

今晚變天！　「全台下最大」時間曝

2波「變天三溫暖」上沖下洗一日溫差破10°C！　9縣市發低溫特報

元宵節要來了！15禁忌一次看　勿逗弄小鳥、吃冰小心破財

涉性騷學生「竹北補習班廢止」　網紅名師：已提告網路不實指控

【把路當你家？】違停路中乘客開後車廂慢慢穿外套 按喇叭也不理會...

朱孝天拒絕「消費大S」　暫停直播帶貨：不想吃人血饅頭

惡弟「偷開鹽酸」朝哥眼睛潑　腰間拔刀攻擊！駭人畫面曝

台中2炸街猴遇臨檢落跑！　他影帝上身裝乖「載警抓友」

奴才調皮把手塞進貓懷裡　牠竟直接抱緊緊繼續睡

遇轎車停路中「按喇叭遭無視」　對方悠哉穿外套...網轟太離譜

【蛋糕土匪】登合歡山慶生遇鳥偷襲搶蛋糕！整盤都被擊落了QQ

【過年2選1小遊戲】符合題目就按進水盆　兒女被老爸「當籃球狂壓」XD

疑高雄碎屍魔追垃圾車畫面曝光！　警搜焚化爐找3被害者頭顱

【人家害怕吉了】吉娃娃亂尿尿還沒被罵就先狂抖

配菜地雷「三色豆」到底是什麼豆？　農業部解答

2025人生勝利組！「3星座」愛情、事業兩得意　這1人全落空

首波春雨明報到　全台「一片橘黃」下3天

五月天澳洲開唱發文找地陪　釣出超大咖天王

「元宵小過年」12禁忌　1動作恐破財衰整年

樂檸漢堡「台南民族遠百店」　開業7年熄燈

今晚變天！　「全台下最大」時間曝

2波「變天三溫暖」上沖下洗一日溫差破10°C！　9縣市發低溫特報

元宵節要來了！15禁忌一次看　勿逗弄小鳥、吃冰小心破財

涉性騷學生「竹北補習班廢止」　網紅名師：已提告網路不實指控

配菜地雷「三色豆」到底是什麼豆？　農業部解答

菲律賓去年逮捕180名外籍逃犯　12人為台灣籍

5種食物幫大腦恢復精神　當零食吃也沒問題

馬斯克開價3.2兆「低價收購OpenAI」　奧斯曼回酸：不了謝謝

2025人生勝利組！「3星座」愛情、事業兩得意　這1人全落空

首波春雨明報到　全台「一片橘黃」下3天

五月天澳洲開唱發文找地陪　釣出超大咖天王

早上喝咖啡！　醫：最能降低死亡風險

張蘭不認乾兒子自打臉　曾笑指夏健「在抖音上叫我乾媽」

瓜地馬拉巴士墜橋增至51死　全國哀悼3天

【把路當你家？】違停路中乘客開後車廂慢慢穿外套 按喇叭也不理會...

生活熱門新聞

今晚變天！　「全台下最大」時間曝

2波變天溫差破10°C　9縣市低溫特報

獨／台中LaLaport掰了蔦屋書店　品牌無預警撤櫃

台灣人「一句口頭禪」秒惹怒日本人！部落客：非常挑釁

「元宵小過年」12禁忌　1動作恐破財衰整年

日本UNIQLO「免運送到飯店」！網驚：回台才看到

寒流光穿厚外套沒用！醫曝「科學式3層穿法」

鋒面要來了！　全台變天「大範圍明顯降雨」

台北4區突大停電　影響1.4萬戶

想起老闆郭正利！導遊眼眶紅「連員工家人都照顧」

南投意麵攤正妹爆紅！IG找到了

涉性騷學生　網紅名師：提告網路不實指控

陸客踩線團今來不了！旅遊業失望：堅持小兩會機制把路走窄

元宵節15禁忌一次看　勿逗弄小鳥、吃冰小心破財

更多熱門

相關新聞

農業部停補助GPS月租費　新北未裝設者最高罰15萬

農業部停補助GPS月租費　新北未裝設者最高罰15萬

農業部自今年起停止補助活豬及屠體運輸車輛的GPS月租費等相關費用。為確保防疫安全，新北市動物保護防疫處去年派遣防疫人員至新北市肉品市場，查核活豬及屠體運輸車輛業者，確認車輛均已安裝GPS追蹤系統，以掌握活豬及屠體廢棄物運輸流向。去年共查核1萬324輛次，其中查獲4件不合格案件，均已通知業者到案說明，並依法裁處3千至15萬元罰鍰。

女入境檢查20萬精品包險被搶！桃機回應了

女入境檢查20萬精品包險被搶！桃機回應了

台灣釋迦品種大公開　農業部揭保存祕訣：軟熟才可密封包裝

台灣釋迦品種大公開　農業部揭保存祕訣：軟熟才可密封包裝

遭藍營提告社維法！農業部3點澄清

遭藍營提告社維法！農業部3點澄清

全台遊蕩犬降至14萬隻　農業部再推高強度絕育覆蓋計畫

全台遊蕩犬降至14萬隻　農業部再推高強度絕育覆蓋計畫

關鍵字：

三色豆農業部

讀者迴響

熱門新聞

明起交通大執法「嚴抓1違規」　路口少這動作秒噴6千

4寶爸遭2男下藥「3P性侵」虐殺

快訊／台灣星巴克宣布2／12漲價

今晚變天！　「全台下最大」時間曝

金馬影后19歲赴美遭校醫性侵：是想忘記的恥辱

2波變天溫差破10°C　9縣市低溫特報

大S「過年前聚餐」燦笑照罕曝光　頭上髮飾成亮點

急診爆滿沒床了！醫驚見「地上搶命1幕」嘆氣

刮取水管2m下殘渣搜證　碎屍魔老神在在坐客房

36%台男撐不到1分鐘！醫認證「4招自己練」愛愛更持久

具俊曄想和大S結婚真正原因曝！

即／威力彩10.8億開獎了

高雄金鞏橋今找到1屍塊　確認是「人體組織」

元宵後運勢翻轉　三生肖財運爆棚

「EXO歸國四子」回鄉境遇大不同！

更多

最夯影音

更多

【把路當你家？】違停路中乘客開後車廂慢慢穿外套 按喇叭也不理會...

朱孝天拒絕「消費大S」　暫停直播帶貨：不想吃人血饅頭

惡弟「偷開鹽酸」朝哥眼睛潑　腰間拔刀攻擊！駭人畫面曝

台中2炸街猴遇臨檢落跑！　他影帝上身裝乖「載警抓友」

奴才調皮把手塞進貓懷裡　牠竟直接抱緊緊繼續睡

熱門快報

爽抽日本不限航點機票

爽抽日本不限航點機票

即日起至2/16止，下載新聞雲APP抽星宇航空日本不限航點機票，手刀參加！

一起來「蕉」流正能量

一起來「蕉」流正能量

「文里補習班」開課啦！用美味的甜點驅散負能量！營養低負擔，快樂不罪惡！

2025運勢全解析

2025運勢全解析

生命靈數剖析最新運勢，這些關鍵數字將影響你一整年？提前準備迎接每個機會與挑戰！

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚提供完整設施與高品質服務，提供創作者最佳支援，滿足你各種拍攝需求！

專業明星師資、精湛教學！

專業明星師資、精湛教學！

想提升技能卻沒時間？專業師資精心設計每門課程，讓你隨時隨地都可以學習！

快來追蹤ETtoday！

快來追蹤ETtoday！

點擊右上角的星星追蹤ETtoday，讓你一手掌握最即時的時事焦點，輕鬆成為話題大師！

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 攝影棚租借 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱

免費訂閱《ETtoday電子報》
FB YouTube Instagram weibo RSS Google News
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有
非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面