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政治 政治焦點 國會直播 專題報導

林岱樺涉弊綠營初選生變數　郭正亮：新潮流想讓劉世芳選高雄市長

▲▼郭正亮（圖／資料照）

▲前立委郭正亮透露，民進黨新潮流派系正在醞釀推內政部長劉世芳參選高雄市長。（圖／資料照）

實習記者石嘉豪／台北報導

積極布局參與高雄市長選戰的民進黨立委林岱樺因涉嫌詐領助理費，在檢調接力偵訊後，於今（21日）凌晨以100萬交保並限制出境、住居，此事儼然已對綠營高雄市長初選投下變數。對此，前立委郭正亮於網路節目表示，有傳言綠營內部正在醞釀讓屬新潮流派的內政部長劉世芳出線。

郭正亮昨日在網路直播節目《亮話天下》中表示，林岱樺目前在綠營高雄市長人選中，民調位居第一，這當中包括新潮流的綠委賴瑞隆、許智傑，以及和高雄市長陳其邁比較有交情的綠委邱議瑩。

郭正亮點出，雖然總統身兼黨主席的賴清德大概在去年7、8月就三令五申，叫黨內同志們不要急著去布局縣市長黨內初選的事，結果沒有人理賴清德，所有人都在忙初選，包括台南、高雄，民進黨的人都認為初選過了，大選贏的機會非常高。

▲▼林岱樺涉貪移送。（圖／記者吳奕靖翻攝）

▲民進黨立委林岱樺，因涉詐助理費等事由，在遭檢調接力偵訊後，以100萬交保並限制出境、住居。（圖／記者吳奕靖翻攝）

此外，郭正亮直指，高雄市長可能人選中，民調最高的就是林岱樺，林岱樺卻又剛好是賴清德、陳其邁最不希望出線的人，至於，台南市，郭正亮認為，賴清德「百分之一萬」支持綠委林俊憲，偏偏林俊憲的民調目前比陳亭妃低。

「賴清德處理事情的手法很粗暴，20日調查局南機組約談林岱樺，林岱樺當立委已經20年了，用助理費辦她，這太好笑了。」

郭正亮質疑，林岱樺助理費有事的話，會是這一年嗎？如果用助理費來辦她，肯定不是只有這一年，請問以前怎不去辦，就擺明是不讓她選。

郭正亮進一步透露，自己最近得到一個消息，傳出新潮流正在醞釀內政部長劉世芳回去選高雄市長，因為賴瑞隆比較年輕，還可以等。

為此，郭正亮強調，當年高雄市長初選，就是陳其邁打敗劉世芳，劉世芳是陳菊的副市長，跟賴清德也非常好，賴清德一當選總統，就延攬劉世芳出任內政部長，那這樣的傳聞是不是瓜田李下的意味？

▼傳言綠營新潮流正在醞釀內政部長劉世芳出線參選高雄市長。（資料照／記者屠惠剛攝）

▼內政部長劉世芳 立法院內政委員會 答詢 地方制度法修正草案 。（圖／記者屠惠剛攝）

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