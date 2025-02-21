林岱樺疑涉貪！　黃揚明點「這關鍵」將攸關初選生死門

記者郭運興／台北報導

高雄民進黨立委林岱樺疑涉助理費案，遭檢調約談，今晨6時許裁定以100萬元交保，林岱樺步出地檢署則強調「千錘百鍊、捍衛清白」。對此，媒體人黃揚明今（21日）分析，民進黨廉政會相關機制，過去標準是「收押即停權」，對林岱樺而言，沒被收押是最好消息，因為一旦被停黨權，就將喪失爭取黨內初選提名的權利。起訴、一審時程，攸關初選生死門，高雄市長之路，能否繼續走下去，就請繼續看下去。

黃揚明表示，民進黨立委林岱樺今晨因案100萬元交保。自己還是不太懂真正的案情到底是違反政治獻金法、洗錢防制法還是詐領助理費。

黃揚明表示，由於林岱樺早已表態爭取民進黨下屆高雄市長提名，這次的司法案件，很可能影響參選權利，關鍵時程將是後續的起訴及一審判決。

談到「林岱樺參選權利」，黃揚明指出，民進黨有廉政會相關機制，過去立下的標準是「收押即停權」，因此鄭文燦、蘇震清等人都曾因此被停黨權3年，昨天收押的北市議員陳怡君相信也會比照辦理。

黃揚明指出，對林岱樺而言，沒有被收押是最好的消息，因為一旦被停黨權，那麼就喪失爭取黨內初選提名的權利。至於交保過後，過去廉政會的慣例通常是等一審有罪再行處分（但也不是每一件都這樣處理），例如去年同樣涉入詐領助理費或100萬交保的立委林宜瑾，當時廉政會就決議一審有罪就會予以處分。

黃揚明認為，不過，林宜瑾的案件，至今連起訴都還沒，也因此，目前林宜瑾仍繼續擔任民進黨中執委，相關權利並未受影響。

最後，黃揚明強調，因此，後續起訴、一審判決的期程，將決定林岱樺代表民進黨參選高雄市長之路，能否繼續走下去。各位看官，就請繼續看下去。

▼民進黨2026高雄市長可能人選，許智傑、林岱樺、邱議瑩、賴瑞隆。（合成圖／ETtoday資料照）