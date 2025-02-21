林岱樺涉貪獲100萬交保胞弟卻聲押　檢方曝內幕：有串滅證行為

▲林岱樺100萬交保發表聲明。（圖／記者吳奕靖翻攝）

記者賴文萱／高雄報導

高雄民進黨立委林岱樺疑涉助理費案，今（21）日晨6時許裁定林岱樺以100萬元交保，同時限制出境、出海及限制住居，其餘5人分別交保及聲押。對此，檢方說明，被告等人涉有貪污治罪條例，利用職務詐取財物等罪嫌，且過程當中發現部分被告有串證滅證的行為，故被告分別予交保或聲請羈押等處置。

民進黨立委林岱樺疑涉助理費案20日被檢調搜索、約談，據了解，篤信佛教的林岱樺在2020年期間，也傳出在選區內擔任通法寺的2個重要職位，卻為了寺廟的活動，向工業區多家廠商要求贊助募款，被質疑是「不樂之捐」，引發爭議，當時林岱樺出面喊冤並澄清是為了幫助弱勢民眾。

根據了解，林岱樺被質疑要求支持者將贊助或政治獻金捐給通法寺，再以各種名目支付花銷。對此林岱樺在今天凌晨2點35分移送至高雄地檢署，她指控檢調「查整天都沒證據、強行拘留。」

▲林岱樺妹妹林岱縝涉30萬元交保。（圖／記者吳奕靖翻攝）

經漏夜偵訊，今晨6時許裁定林岱樺以100萬元交保，同時限制出境、出海及限制住居，林岱樺步出地檢署發表聲明「千錘百鍊、捍衛清白」。

另外，通法寺住持釋煌智諭知100萬元交保，林岱樺妹妹林岱縝涉犯同罪，諭知30萬元交保。林岱樺弟弟林岱融及服務處王姓、黃姓工作人員均遭聲押。

據傳，檢方因「基於各種評估，有些事證仍待調查」，未聲押林岱樺。檢方對此表示，本案偵辦之被告等人，涉有貪污治罪條例，利用職務詐取財物等罪嫌，且過程當中發現部分被告有串證滅證的行為，故分別被告予交保或聲請羈押等處置。