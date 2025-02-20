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批曹興誠搬「光碟事件」當擋箭牌　璩美鳳：還像個男子漢嗎？

▲▼璩美鳳 聯訪 指控柯文哲對她性騷。（圖／記者屠惠剛攝）

▲對於被捲入曹興誠風波，璩美鳳今天發表聲明。（資料照／記者屠惠剛攝）

記者邱中岳／台北報導

聯電創辦人曹興誠近日遭名嘴謝寒冰爆料外遇中國小三，並公開多張親密照，掀起熱議，曹興誠宣布將提告謝寒冰並求償1億元，卻又扯出2001年璩美鳳的光碟事件；對於成為曹的擋箭牌，璩美鳳認為這種做法有失厚道，「還像個男子漢嗎？」

▲▼聯電創辦人曹興誠。（圖／記者陶本和攝）

▲曹興誠將璩美鳳事件搬上檯面，璩美鳳不滿發聲明回擊。（圖／記者陶本和攝）

曹興誠臉書發文寫道，「2001年璩美鳳光碟事件很多人應該還記得」。他認為，璩女士分別和2名男子的性愛畫面，被璩的閨蜜以針孔相機偷錄，曹認為偷拍是下流的犯法行為，所以根本不會去窺探究竟。

對於被扯進風波之中，璩美鳳發出聲明回擊，認為把將近25年的受害故事重新搬上檯面，儘管說要保護受害者，但曹興誠在自身遭到攻擊，卻突然把她的受害故事拿出來當擋箭牌，實在是有失厚道。

璩美鳳全文如下：

曹興誠事件，引起全國關注，在各界對曹興誠質疑的熱潮時，曹興誠在還未真正釐清各方質疑之前，就把近25年之前的歷史受害故事，璩美鳳的受害事件，拿出來重啟記憶，想要擋掉，各方對曹興誠的質疑！曹興誠在FB特別強調，因為璩美鳳受害，大家必須保護受害者，因此他在自己深受各方攻擊的同時，就突然把璩美鳳的歷史受害事件，拿出來做”擋箭牌”，這樣的作法，是否實在真的是：有失厚道！

曹興誠的用語表面上好像很柔軟，但是實際上卻是對璩美鳳的生命，進行再度的撕裂與傷害！然後再將璩美鳳痛心的滴血，灑在曹興誠自己的盾牌之上！

在將近25年療傷的時間當中，身心靈一直受到-“創傷後症候群”的折磨之苦，因此有時候會嚴重的幻聽，以及巨大的失去安全感與信任感！在這25年生命重建的過程當中，每一步都非常的艱難！曹興誠此刻在受害者的傷口上再度灑鹽，而只想保護自己，實在是極為自私！

曹興誠事件引起全國關注的主要原因，主要在兩個重點，首先曹興誠的對象，是大陸許多公司的負責人，當事人可能是否還具備共產黨的身分，只有曹興誠最清楚，因此必須釐清，曹興誠是否與可疑具備共產黨身分的人過從甚密，曹興誠必須釐清其是否影響到台灣的科技資訊，企業經濟以及政治發展等等，尤其曹興誠又是台灣大罷免政爭動盪的重要首腦，事涉國安問題，與璩美國的受害事件，完全不能相提對比！ ！

曹興誠的另外一個重點，是他自己深受壓力風口時，各方對他萬箭齊發，曹興誠竟然還把小他近20歲的璩美鳳歷史受害舊故事，拿出來當作對比的”擋箭牌”，璩美鳳認為，這樣的做法，完全就是一個大男人在發生各方壓力危險時，竟然把一個小他近20歲的女子拿來當擋箭牌，這樣的做法，還像是個”男子漢” 嗎？

堂堂一個科技大老，成為一位躲在小他近20歲女生的羽翼之後，想要擋掉雷霆萬鈞的壓力，前後兩個事件完全無法相提並論，兩者具備有巨大的差距！！曹興誠這種”距離男子漢應有擔當巨大差距”的作法，社會是非，一定自有清明的公斷！

曹興誠這種面臨各方壓力時，把璩美鳳的受害事件拿來當擋箭牌的這種作法， 還像個男子漢嗎？

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