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嗆曹興誠任文總執委搞統戰　國民黨細數親共言論：曾推統一公投

▲國民黨細數曹興誠親共言論。（圖／國民黨提供）

▲國民黨細數曹興誠親共言論。（圖／國民黨提供）

記者鄭佩玟／台北報導

中華文化總會昨天改選執行委員，前立法院長王金平未連任，有12位新任委員，包括推動罷免藍委的聯電創辦人曹興誠。國民黨細數曹興誠過去曾發表多項「親共言論」，甚至立場反覆，根本沒有可信度，不僅2011年曾公開主張台灣不應排斥統一，甚至提議推動「統一公投」，2017年曹興誠又在微信發表「中華民族偉大復興」；如果依民進黨一貫標準，這算不算「文化統戰成功」？民進黨敢不敢清查？

中華文化總會昨日改選執行委員，選出35人、候選6人，其中總統賴清德等人連任、副總統蕭美琴、聯電創辦人曹興誠、導演楊力州、歌手大支等人新任，原執委、藍營大老王金平則未連任；對此，文總回應，會員大會投票選出新任委員，文化總會期待與新一屆委員繼續一起為台灣文化努力。

國民黨今日狠酸，曹興誠讓紅色勢力直通「文化總會」，為了罷免不怕「文化統戰」？民進黨標準全崩潰。曹興誠不僅高調發起政治鬥爭擔任罷免領銜人，甚至主張削減國防預算，提出「軍購換古董」的荒唐論點，難道這也是AI變造？ 有這種文總委員、韌性委員會顧問恐怕才是台灣的BI。

國民黨表示，中華文化總會其經費來源主要來自文化部補助與國營事業捐助，會長即為總統賴清德，民進黨自相矛盾過去長期用文化統戰作為標準，曹興誠難道不算？還是民進黨要拿文總當做宣傳機器，進行文化統戰？過去，民進黨嚴防文化統戰，將任何涉及「中華」或「統一」字眼的發言都打成紅色滲透。如今卻主動開門讓親共言論纏身的曹興誠進入文化政策核心，這不只是標準崩潰，更是民進黨自打臉的最佳示範。

國民黨也一一細數，曹興誠過去曾發表多項親共言論，甚至立場反覆，根本沒有可信度，首先曹興誠於2011年時，公開主張台灣不應排斥統一，甚至提議推動「統一公投」。2017年時，曹興誠又在微信發表「中華民族偉大復興」：如果依民進黨一貫標準，這算不算「文化統戰成功」？民進黨敢不敢清查？2018年，曹興誠又表示，中國大陸也可以參加台灣的總統選舉，完全無視中華民國主權。

國民黨質疑，這樣一個曾經公開呼應對岸統戰言論、對中共態度搖擺不定的人，現在卻被民進黨重用，擔任韌性委員會顧問，又進入文化總會，根本就讓紅色勢力直通總統府，而民進黨不斷高喊「反統戰」，卻讓曾經推動「統一公投」的人進入政策核心，這種自相矛盾的行為，再次證明賴清德政府的虛偽與雙標。

國民黨認為，當初喊得震天價響的「抗中保台」，動輒以「文化統戰」攻擊政敵，如今卻讓曾經鼓吹統一的曹興誠入駐文化政策核心，這種為了罷免不擇手段的態度，才是真正危害台灣的最大危機！

最後，國民黨強調，曹興誠不能拿「隱私問題」閃避，這不是私事，而是公事！擔任政府公職，就該接受人民監督，這關係到國家資源的運用與政策方向，賴清德更不能對自己的用人選擇裝聾作啞、不負責任！
 

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