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川普轉向轟烏克蘭對台灣啟示？　曹興誠：把中共特洛伊木馬趕出去

▲▼HFX主席范普拉格（Peter Van Praagh）與聯電創辦人曹興誠。（圖／記者陶本和攝）

▲HFX主席范普拉格（Peter Van Praagh）與聯電創辦人曹興誠。（圖／記者陶本和攝）

記者陶本和／台北報導

美國總統川普近日針對烏俄戰爭提出新的觀點，甚至將砲口轉向烏克蘭，把戰爭歸咎於烏克蘭，批評烏克蘭總統澤倫斯基是獨裁者。對此，聯電創辦人曹興誠20日出席哈利法克斯國際安全論壇（HFX）時，被問及此事對台灣有什麼啟示時，他表示，台灣一定要團結起來，尤其大罷免，「一定要知道說，我們拒絕專制跟中國統一，在國會把扮演中共特洛伊木馬的要趕出去」。

長期以來，美國一直是烏克蘭的盟友，但是在川普上任之後，在主張立刻結束烏俄戰爭的態度下，除了派遣國務卿盧比歐與俄羅斯外交部長交涉外，川普竟然還將砲口轉向烏克蘭，有意把戰爭責任歸咎於烏克蘭，還公開批評澤倫斯基是沒有選舉的獨裁者，支持度只有4％等，引起國際社會譁然。

對此，曹興誠20日出席哈利法克斯國際安全論壇（HFX）時，被問及此事對台灣未來有何啟示？曹興誠表示，台灣沒有辦法預測川普要怎麼樣，他覺得可以努力在國內團結，向世界展示維護民主的堅強決心。

曹興誠表示，台灣面臨問題是，總統賴清德當選只有40％得票率，中國就宣傳支持獨立只有40％，剩下60％是支持統一。他認為，這是非常誤導的，這是台灣第一個要面臨解決的問題，在期待別人幫助前，要先自己肯幫助自己，美國不可能介入一個60%想要統一的國家，「台灣一定要團結起來，尤其大罷免，一定要知道說，我們拒絕專制跟中國統一」。

曹興誠表示，在國會裡面，扮演中共特洛伊木馬要趕出去，與其猜測美國會怎樣，對台灣來說，宣示要團結保護民主自由，拒絕中共專制統治這非常重要。

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