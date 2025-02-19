以色列將展開第二階段談判　以外交部長曝條件

▲以哈將展開第二談判。（圖／路透）



記者張靖榕／綜合報導

以色列與哈瑪斯將展開加薩停火協議第二階段的間接談判，雙方官員於18日確認此消息。哈瑪斯方面表示，本周將移交更多人質，其中包括2名兒童的遺體。

哈瑪斯加薩領袖哈亞（Khalil al-Hayya）宣布，將於20日歸還四名人質的遺體，其中包含比巴斯（Bibas）一家的成員，22日則釋放6名生還人質。

以色列總理納坦雅胡（Benjamin Netanyahu）辦公室證實，雙方已在開羅達成協議，將於20日歸還4名遇難人質，22日釋放6名生還人質，並於下周再移交4具遺體，但未公開人質名單。一名以色列官員表示，所有已故人質將在以色列進行身份確認後再公佈姓名。

根據協議，第二階段的談判原定於2月4日開始，但作為調停方的卡達（Qatar）表示，正式談判尚未啟動。不過以色列外交部長吉薩爾（Gideon Saar）於19日在耶路撒冷的記者會上表示，「談判將在本周開始。」

以色列對三階段停火協議的第二階段談判態度此前一直不明朗。該協議於1月19日生效，目標是永久結束加薩戰爭，但由於雙方存在重大分歧，談判預料將極為艱難。

根據第一階段協議，42天停火期間，以色列已從哈瑪斯手中接回33名人質，以換取數百名巴勒斯坦囚犯與被拘留者的釋放。儘管期間發生多起衝突與違規指控，但停火仍然維持。然而，第二階段談判將涉及加薩戰後治理等高度敏感議題，雙方立場分歧嚴重。

「我們不會接受哈瑪斯或其他恐怖組織繼續在加薩存在」，薩爾同時強調，「如果談判具有建設性，以色列將繼續參與，並可能延長停火時間。」

目前仍有64名以色列人質未獲釋，若22日名生還者與4名遇難者遺體如期歸還，則仍有4名人質下落未明，哈瑪斯方面稱他們已全部喪生。

停火談判的敏感性進一步受到美國前總統川普言論的影響。他近日提議，應讓巴勒斯坦人離開加薩，並將該地區開發為美國主導的濱海經濟區，此言論引發巴勒斯坦各派系、阿拉伯國家及西方盟友的強烈反對，批評此舉等同於「種族清洗」。

以色列政府則持開放態度，認為應允許願意離開的加薩居民移居他國。以色列國防部長卡茨（Israel Katz）17日宣布，將在國防部內設立新單位，專門協助加薩居民前往第三國，但未透露具體實施細節。