以色列加薩2035計畫曝！建摩天大樓呼應川普建議　巴人無家可歸挨轟

▲以色列總理辦公室提出「加薩2035」的重建藍圖，引發國際批評。（圖／翻攝自以色列總理辦公室）

記者葉睿涵／編譯

美國總統川普近日提出一項有爭議的計劃，建議巴勒斯坦人不應在戰後返回加薩，而應被安置於鄰國。與此同時，以色列總理辦公室提出來一份名為「加薩2035」的重建藍圖，顯示以色列計劃將加薩轉變為一座現代化的摩天大樓城市，並建立132英里長的鐵路及能源基礎設施，引發阿拉伯國家及美國盟友的強烈反對，因為它意味著加薩居民將被迫在其他國家定居，而非返回家園。

據《太陽報》報導，以色列的「加薩2035」計畫描繪了一座耗資5000億美元的未來城市，試圖將這片飽受戰爭摧殘的地區改造成經濟繁榮的區域。這項用AI模擬生成的計畫藍圖，包括了高聳入雲的摩天大樓、現代化基礎設施，以及利用海上石油鑽井平台和太陽能發電場來推動經濟發展，而這項計畫與川普提議的「加薩蔚藍海岸」高度吻合，外界猜測川普可能事先得知此藍圖。

川普的提議指出，加薩戰後將由以色列移交給美國，而當地巴勒斯坦居民則應被安置至鄰國，以建立「更安全、更美麗」的社區。然而，這一構想遭到國際社會的強烈譴責，特別是來自阿拉伯國家及包括英國在內的美國盟友。批評者認為，相關計畫將迫使加薩居民不得不從此離開家園，而非幫助其重返正常生活，違背了國際法及人道原則。

此外，以色列政府已下令軍隊準備允許加薩居民「自願離開」，這一舉動進一步引發爭議。以色列總理納坦雅胡的前戰略顧問史卓勒（Nadav Shtrauchler）表示，川普的構想可能並非偶然，而是來自某種計劃性的安排。他認為，以色列方面可能早已向川普展示相關藍圖，並為他的提議鋪平道路。

儘管川普曾暗示可能向加薩派遣美軍，但後來改口表示計畫若得以實施，將不會動用美軍力量。目前，以色列及美國政府尚未對這項提議做出正式回應，而加薩未來的發展仍充滿不確定性。隨著國際社會對該計畫的批評聲浪不斷升高，加薩的戰後重建仍將是一個高度敏感且具爭議性的議題。