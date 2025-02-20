今回溫！明2地轉涼有雨　週日冷氣團又變冷

▲今天回溫，週五有一波鋒面來襲。（圖／記者李毓康攝）

記者葉國吏／綜合報導

今天全台各地回溫，週五有一波鋒面通過、北部、東北部轉涼有雨，週日冷氣團來襲，低溫下探11度。

根據中央氣象署資料顯示，今天（20日）台灣東半部地區、恆春半島及馬祖有局部短暫雨，桃園以北地區及其他山區亦有零星短暫雨，其他地區及澎湖、金門為多雲到晴；氣溫方面，台灣附近轉為偏東風，各地氣溫持續回升，早晚較涼，各地低溫約13-17度，高溫在西半部約23-25度，東半部21-22度，西半部日夜溫差大；澎湖全天15-18度、金門13-18度、馬祖9-12度。

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▲週五)鋒面通過及東北季風增強，北部及東北部天氣轉涼。（圖／中央氣象署，下同）

2／21(週五) 鋒面通過及東北季風增強，北部及東北部天氣轉涼；基隆北海岸、東北部地區及大台北山區有短暫雨，並有局部較大雨勢發生的機率，北部、東部及東南部地區有局部短暫雨，中部山區亦有零星短暫雨，其他地區為多雲到晴。

氣溫：北部及東北部14-18度，中部15-22度，南部16-25度，花東17-23度；澎湖15-17度，金門12-16度，馬祖9-11度。

2/22(週六)東北季風影響，北部及東北部天氣較涼，其他地區早晚亦較涼，2/23(週日)大陸冷氣團南下，中部以北、東北部及東部天氣轉冷；基隆北海岸、東北部地區及大台北山區有短暫雨，並有局部較大雨勢發生的機率，桃園以北、東部及東南部地區有局部短暫雨，北部地區及中部山區亦有零星短暫雨，其他地區為多雲到晴；2/24(週一)大陸冷氣團影響，中部以北、東北部及東部天氣偏冷，其他地區早晚亦冷；基隆北海岸及東半部地區有局部短暫雨，桃園以北地區亦有零星短暫雨，其他地區為多雲到晴。

氣溫：北部及東北部11-21度，中部13-23度，南部13-25度，花東15-23度；澎湖13-17度，金門10-17度，馬祖7-11度。

2/25(週二)大陸冷氣團減弱，各地白天氣溫回升，早晚天氣仍偏冷；各地大多為多雲到晴，僅東半部地區及恆春半島有零星短暫雨。

氣溫：北部及東北部12-20度，中部13-21度，南部14-23度，花東15-21度；澎湖14-17度，金門10-18度，馬祖8-12度。

▲週日有冷氣團來襲。

2/26(週三)華南雲雨區東移，北部及東北部地區有局部短暫雨，東部、東南部地區及中部山區有零星短暫雨，其他地區為多雲。

氣溫：北部及東北部13-20度，中部14-22度，南部14-24度，花東16-22度；澎湖14-17度，金門12-18度，馬祖10-14度。

2/27至3/1基隆北海岸及東半部地區有局部短暫陣雨，桃園以北地區有零星短暫陣雨，其他地區為多雲到晴。