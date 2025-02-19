短暫回暖2天　下波冷氣團急凍4天「北東最濕冷」

▲下波鋒面和冷氣團南下，周五起到下周一北東濕冷。（示意圖／記者周宸亘攝）

記者李姿慧／台北報導

今天(19日)冷氣團減弱，今明兩天將短暫回暖，不過周四入夜後將變天，鋒面和新一波冷氣團再度南下，周五到下周一北部和東部轉陰雨，且將有一波降溫，低溫下探12度，下周二才會回暖。

天氣風險公司分析師林孝儒在「天氣風險 WeatherRisk」表示，今明兩天大陸冷氣團逐漸減弱，風向逐漸轉為偏東至東南風，各地氣溫逐步回升，其中明日回溫幅度最明顯。預測西部為晴或多雲天氣，高溫普遍可回升至20到26度，低溫約13到16度。迎風東部雲量仍較多，為多雲或陰，並仍有地形短暫雨機會，氣溫約16到20度。

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周四入夜後天氣將再度轉變，林孝儒表示，鋒面通過後，接續新一波大陸冷氣團南下，周五至下周一迎風北部及東部將為陰有短暫陣雨的天氣，中南部則大致維持多雲或晴，但山區偶有短暫雨。

氣溫方面，林孝儒說明，周五到下周一北部及東部將轉冷，氣溫約12到17度；中南部白天雖可回暖至19到22度，但夜晚受輻射冷卻作用加強，低溫可能降至12到15度，日夜溫差擴大。

林孝儒指出，目前初步預測，下周一冷氣團逐漸減弱後，下周二至下周四台灣附近將轉為高壓迴流影響，風向為偏東至東南風，雖然不排除華南雲系偶爾東移影響，但整體來看天氣較為穩定，氣溫也將進一步回升。預測下周五起才有東北季風增強的趨勢，屆時可能再帶來氣溫下降的變化。