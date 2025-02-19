北東周五變天　冷空氣下周2天變更強「急凍剩11度」

▲周五鋒面和冷空氣影響，北東濕冷。（示意圖／記者李毓康攝）

記者李姿慧／台北報導

冷氣團今天(19日)減弱，今明兩天回暖，不過周五將有鋒面和東北季風影響，北部和東半部將出現降雨，冷空氣預計周日和下周一升級為冷氣團，最冷時間點落在下周一清晨，局部低溫下探11度。

中央氣象署預報員李孟軒表示，今天清晨受冷氣團影響，各地氣溫偏低，約14到16度，隨冷氣團減弱後，氣溫將回升，不過下波冷空氣影響預計周五有東北季風增強，周六影響到周日並再增強至冷氣團等級，下周二冷氣團減弱。

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未來一周溫度趨勢，李孟軒說明，今天白天氣溫回升，不過北部、宜蘭、花蓮氣溫仍低，約18度，中南部可回升20度以上，明天北部也可回升到20度以上；周五東北季風增強，北部、東北部高溫將降到17到18度，冷空氣持續至周六，周日到下周一受冷氣團影響，北部高溫偏低，將降到16度左右，其他地區也會降到20度以下。

李孟軒提醒，最冷時間點在下周一清晨，北部、東北部低溫約11到13度，其他地區12到15度；下周二白天之後冷氣團減弱，氣溫回升。

降雨方面，李孟軒指出，未來一周降雨以北部、東半部為主，今天白天降雨區為基隆北海岸、東半部有局部短暫雨，晚上雨量較緩和；明天東半部降雨比較多，西半部包括桃園以北和各山區有零星降雨；周五鋒面通過，清晨降雨比較廣，北部、東半部局部短暫雨，鋒面通過過後東北季風南下，基隆北海岸、宜蘭、大台北山區降雨更為明顯，冷空氣影響到下周一，東半部、基隆北海岸、宜蘭、大台北山區雨勢明顯，下周二冷氣團減弱後雨勢趨緩，回到多雲到晴天氣。

李孟軒指出，下波冷空氣預計在周日到下周一最冷，目前研判仍以冷氣團等級機率較大，是否溫度會再下降、強度升級會再觀察。

降雪方面，李孟軒表示，目前研判周四晚間到周五清晨，若水氣和溫度可配合下，中部3000公尺以上高山有機會降雪。