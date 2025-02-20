明冷氣團來襲「濕冷10℃以下」　下週二起溫暖如春

▲今(20)日氣溫續回升，白天略回暖。（圖／中央氣象署）

記者葉國吏／綜合報導

氣象專家吳德榮於「洩天機教室」發文指出，今(20)日氣溫續回升，白天略回暖，早晚偏涼微冷；各地晴時多雲丶易有霧，北海岸、東半部偶有局部短暫雨的機率。

今日各地區氣溫為：北部14至24度、中部14至27度、南部14至29度、東部13至26度。



明(21)日鋒面掠過，北部、東半部有局部短暫雨，「大陸冷氣團」南下，氣溫降，愈晚愈冷；週六(22日)冷空氣持平、下週(23)日再南下、影響至週二(25日)清晨，比上波濕冷，影響時間也較久，部分平地的最低氣溫仍將降至10度以下，要注意保暖。

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▲28日8時地面氣壓及降水圖顯示，鋒面尾端快速掠過，鋒後冷空氣弱，尾端的降雨有調弱的趨勢。（圖／翻攝洩天機教室）

下週(23)日入夜至週一(24日)晨、氣溫降至最低；屆時能否觸及「強烈大陸冷氣團」的標準(台北測站12度)？很接近、但還說不一定！應繼續觀察。

下週二白天起至週四(27日)台灣在暖氣團範圍內，各地為「溫暖如春」，易起霧的天氣，無明顯冷空氣，故沒有冷到二月底的條件。下週五(28日)有一道鋒面、尾端掠過，冷空氣還是不明顯，鋒面尾端的降雨有調弱的趨勢、且持續調整中，應持續觀察最新資料。