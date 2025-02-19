赴日注意！日本霸王寒流來襲「一路冷到周末」　迎警報級大雪

▲日本19日將迎來大雪，預計寒流將持續至23日。（示意圖／達志影像／美聯社）



記者王佩翊／編譯

日本因冬季型氣壓分佈增強，東日本上空約5000公尺流入零下36度以下的冷氣團，因此將從19日持續寒冷至23日，並帶來大範圍的降雪，就連平時降雪較少的東日本太平洋側的內陸地區也會降下大雪，甚至平地可能出現積雪。

根據日媒報導，日本氣象廳表示，19日預計持續受冬季型氣壓分佈影響，全日本大範圍降雪。未來幾日，寒氣仍會不斷侵襲日本上空，導致積雪持續增加。

東日本至西日本的日本海側地區將迎來大雪，平時降雪甚少的東日本太平洋側內陸地區19日也會降下大雪，而部分平地可能出現積雪。根據氣象預測，19日上午6時至20日上午6時的24小時內，關東甲信地區最大降雪量可能達60公分，北陸地區預計達70公分，東海與近畿地區則為50公分。

由於冬季型氣壓分佈仍會持續數日，因此出現積雪的地區也會增加。另外，北海道、青森、櫪木、群馬、新潟、富山、石川、福井、岐阜、三重、滋賀、鳥取、島根等地直到23日以前都有可能出現「警報級大雪」，民眾需多加留意氣象預報。

其中，19日上午6時至晚間6時，北海道石狩地區與三重縣北中部等地的大雪風險最高，目前已針對當地發布「大雪警報」。

東北、北陸、東海及近畿地區也可能面臨強降雪。東北日本海側與太平洋沿岸山區的24小時累計降雪量或達70公分，部分平地預計有30至40公分積雪。關東甲信地區24小時降雪量最多的地方則是關東地方北部，達60公分。

北陸的新潟、富山、石川、福井等地，平地積雪恐達15至30公分，山區最高可達70公分。東海與近畿北部地區部分地區，20日前降雪可能超過50公分。

根據氣象廳近2周的天氣預報，北海道未來一周氣溫可能持續偏低，但之後將回升。東北、東日本、西日本及沖繩因強烈寒流影響，未來一周氣溫將顯著下降，部分地區可能出現極端低溫。