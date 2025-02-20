12星座默默重視另一半！水瓶座偷留訊息、天秤座準備意外驚喜

▲快來看看伴侶重視你的方式，默默替對方加分吧！（圖／達志／示意圖）

文／阿谷老師

不少人會抱怨不夠被另一半重視，但其實每個人都有獨特自己重視伴侶的方式，快一起來看看你身邊的他/她本月會用什麼方式來表達重視吧！

牡羊座（3/21~4/19)

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你的牡羊座伴侶本月處於忙碌狀態，他無法給予實質的陪伴，但他會再回家時帶上你愛的甜點、零食或小禮物。

金牛座（4/20~5/20)

你的金牛座伴侶本月有很多想去的地方，他重視你的方式就是，他雖然有很多想去的地方，但他還是願意空出時間陪伴你並加入你的行程。

雙子座（5/21~6/20)

你的雙子座伴侶本月情緒起伏比較大，但他面對你時會收起情緒，大多跟你分享快樂的事情，或是約你去放鬆的行程，例如按摩、看電影、看夜景等。

巨蟹座（6/21~7/22)

你的巨蟹座伴侶本月會很想出國或規劃遠程旅行，他可能會突然叫你請假，要給你驚喜，並且為你這趟旅程買單，這就是本月你的巨蟹座伴侶重視你的方式，為你買單一份他想去的行程！

獅子座（7/23~8/22)

你的獅子座伴侶一直都很獨立自主，本月他重視你的方式卻與以往不同，他會安排好自己想吃的餐廳、想去的展覽，並且把行程規劃表寄給你，要你幾點鐘到公司接他，幾點鐘要帶他去哪一間餐廳，包含行程預算都會通通列給你，你只需要像貼身特助一樣的照做就行了！

處女座（8/23~9/22)

你的處女座伴侶本月工作壓力比較大，他沒有多餘的心思安排與伴侶的約會，但如果你回到家發現，家裡正播放著你喜歡的音樂、開了你最愛的紅酒，這就是本月你的處女座伴侶重視你的方式，再忙也要把你喜歡的東西帶給你！

天秤座（9/23~10/22)

你的天秤座伴侶本月會準備意外的驚喜送給你，譬如你經過了一間店看著一件衣服超過五分鐘，一週後就會發現這件衣服出現在你的房間。

天蠍座（10/23~11/21)

你的天蠍座伴侶本月會直接問你有沒有想去的地方，並且問你希望他空出哪些日期及時間給你，他在百忙之中空了時間給你，並且陪你去想去的地方。

射手座（11/22~12/21)

你的射手座伴侶本月聚會邀約很多，當他主動邀約你參加他的聚會，並且將你公開介紹給他的朋友認識，這就是你的射手座伴侶本月重視你的方式喔！

摩羯座（12/22~1/19)

你的魔羯座伴侶本月在工作上非常忙碌，但在上班時間還是不忘回覆你的訊息，中午用餐時甚至還會主動告訴你今天的菜色。

水瓶座（1/20~2/18)

你的水瓶座伴侶本月重視你的方式，就是看你的手機或電腦，但他不是想窺探你的隱私，他是想在裡面留下訊息給你驚喜，如果你發現你的水瓶座伴侶本月偷偷摸摸的在你的手機上留下蛛絲馬跡。

雙魚座（2/19~3/20)

你的雙魚座伴侶本月重視你的方式，就是帶你加入他的朋友圈，他會邀約你去每一場他的朋友聚會，並且透過聚會告訴你每一位他的朋友的故事及經歷。