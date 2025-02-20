　
  • |
  • 手機版
  • |
  • App
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
  • |
  • 數位廣告刊登
  • |
  • 攝影棚租借
    • 　
>
生活 生活焦點 教育 氣象 健康 藝文 | 運勢 | 交通

12星座默默重視另一半！水瓶座偷留訊息、天秤座準備意外驚喜

▲▼戀愛,約會,男女,愛情,玫瑰,交往,婚姻,幸福,情侶,結婚,求婚。（圖／達志／示意圖）

▲快來看看伴侶重視你的方式，默默替對方加分吧！（圖／達志／示意圖）

文／阿谷老師

不少人會抱怨不夠被另一半重視，但其實每個人都有獨特自己重視伴侶的方式，快一起來看看你身邊的他/她本月會用什麼方式來表達重視吧！

牡羊座（3/21~4/19)

[廣告]請繼續往下閱讀...

你的牡羊座伴侶本月處於忙碌狀態，他無法給予實質的陪伴，但他會再回家時帶上你愛的甜點、零食或小禮物。

金牛座（4/20~5/20)

你的金牛座伴侶本月有很多想去的地方，他重視你的方式就是，他雖然有很多想去的地方，但他還是願意空出時間陪伴你並加入你的行程。

雙子座（5/21~6/20)

你的雙子座伴侶本月情緒起伏比較大，但他面對你時會收起情緒，大多跟你分享快樂的事情，或是約你去放鬆的行程，例如按摩、看電影、看夜景等。

巨蟹座（6/21~7/22)

你的巨蟹座伴侶本月會很想出國或規劃遠程旅行，他可能會突然叫你請假，要給你驚喜，並且為你這趟旅程買單，這就是本月你的巨蟹座伴侶重視你的方式，為你買單一份他想去的行程！

獅子座（7/23~8/22)

你的獅子座伴侶一直都很獨立自主，本月他重視你的方式卻與以往不同，他會安排好自己想吃的餐廳、想去的展覽，並且把行程規劃表寄給你，要你幾點鐘到公司接他，幾點鐘要帶他去哪一間餐廳，包含行程預算都會通通列給你，你只需要像貼身特助一樣的照做就行了！

處女座（8/23~9/22)

你的處女座伴侶本月工作壓力比較大，他沒有多餘的心思安排與伴侶的約會，但如果你回到家發現，家裡正播放著你喜歡的音樂、開了你最愛的紅酒，這就是本月你的處女座伴侶重視你的方式，再忙也要把你喜歡的東西帶給你！

天秤座（9/23~10/22)

你的天秤座伴侶本月會準備意外的驚喜送給你，譬如你經過了一間店看著一件衣服超過五分鐘，一週後就會發現這件衣服出現在你的房間。

天蠍座（10/23~11/21)

你的天蠍座伴侶本月會直接問你有沒有想去的地方，並且問你希望他空出哪些日期及時間給你，他在百忙之中空了時間給你，並且陪你去想去的地方。

射手座（11/22~12/21)

你的射手座伴侶本月聚會邀約很多，當他主動邀約你參加他的聚會，並且將你公開介紹給他的朋友認識，這就是你的射手座伴侶本月重視你的方式喔！

摩羯座（12/22~1/19)

你的魔羯座伴侶本月在工作上非常忙碌，但在上班時間還是不忘回覆你的訊息，中午用餐時甚至還會主動告訴你今天的菜色。

水瓶座（1/20~2/18)

你的水瓶座伴侶本月重視你的方式，就是看你的手機或電腦，但他不是想窺探你的隱私，他是想在裡面留下訊息給你驚喜，如果你發現你的水瓶座伴侶本月偷偷摸摸的在你的手機上留下蛛絲馬跡。

雙魚座（2/19~3/20)

你的雙魚座伴侶本月重視你的方式，就是帶你加入他的朋友圈，他會邀約你去每一場他的朋友聚會，並且透過聚會告訴你每一位他的朋友的故事及經歷。

每日新聞精選　免費訂閱《ETtoday電子報》
ET快訊
快訊／周星馳電影《美人魚》演員　涉猥褻兒童被逮
明冷氣團來襲「濕冷10℃以下」　下週二起溫暖如春
曹興誠三度改口「AI照變私人照」喊有黑手　謝寒冰酸：你搞得我
今回溫！明2地轉涼有雨　週日冷氣團又變冷
快訊／最便宜蘋果AI手機！iPhone 16e亮相　價格曝光

分享給朋友：

追蹤我們：

新奇萬象！KUSO追擊～按讚加入ETtoday分享雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 生活最新 全站最新

快訊／07:03台南東山3.2地震　最大震度2級

12星座默默重視另一半！水瓶座偷留訊息、天秤座準備意外驚喜

明冷氣團來襲「濕冷10℃以下」　下週二起溫暖如春

今晚變天！　下波冷氣團強度「寒流未滿」來襲時間曝

今回溫！明2地轉涼有雨　週日冷氣團又變冷

威力彩飆16.5億！「3生肖、2臉型」中獎運高　命理大師提點了

閃兵「常見招數」恐影響一輩子幸福！醫警告：搞不好餘命少10年

快訊／男同聖地「TT1069」沒了　台中市府出手：違反兒少性剝削

最辣國文老師棒打4人！DK孫生AB女全都罵：物以類聚沒必要同情

不只心臟病！醫師曝「這種泌尿科疾病」也是男性免役理由

【泰格與雪兒】職業病犯了

【被捷運耽誤的歌手】結束魔力紅演唱會站務長開唱《愛如潮水》伴乘客等車

Melody談大S哽咽：思念留在心裡

嘉義神壇1亡3重傷！　英勇看護「衝火場抱出4歲童」

林葉亭喊「120分爸爸」　送最後一程...吐心聲：釋懷了

李準一蹲褲子破了！　攝影師敬業從跨下拍XD

【為什麼不是我QQ】兄妹人同時打電話給媽等待回撥　見妹手機響哥直接哭訴XD

小優遭閨蜜爆料淚崩：記取教訓　玥熹開撕「一副妳才受害者」

八點檔女星黃瑄離婚..曝與前夫協議　游安順幫解圍虧「紅包要退費啊」

求婚號召朋友一起大跳抖音舞XD！全場爆笑新娘大喊：我願意！

快訊／07:03台南東山3.2地震　最大震度2級

12星座默默重視另一半！水瓶座偷留訊息、天秤座準備意外驚喜

明冷氣團來襲「濕冷10℃以下」　下週二起溫暖如春

今晚變天！　下波冷氣團強度「寒流未滿」來襲時間曝

今回溫！明2地轉涼有雨　週日冷氣團又變冷

威力彩飆16.5億！「3生肖、2臉型」中獎運高　命理大師提點了

閃兵「常見招數」恐影響一輩子幸福！醫警告：搞不好餘命少10年

快訊／男同聖地「TT1069」沒了　台中市府出手：違反兒少性剝削

最辣國文老師棒打4人！DK孫生AB女全都罵：物以類聚沒必要同情

不只心臟病！醫師曝「這種泌尿科疾病」也是男性免役理由

賈吉表態有意征戰2026經典賽！要幫美國隊重返王座

快訊／周星馳《美人魚》鄭總　涉猥褻兒童被逮

川普批澤倫斯基「未經選舉的獨裁者」：促成和平否則就失去烏克蘭

曹興誠喊告謝寒冰求償1億　尹乃菁曝「盡到1責任」就沒事

快訊／07:03台南東山3.2地震　最大震度2級

佐佐木朗希備戰東京開幕戰G2！史奈爾短暫交流給予鼓勵

12星座默默重視另一半！水瓶座偷留訊息、天秤座準備意外驚喜

AI眼鏡5年看漲40倍　鴻海、錼創挖商機

川普：若馬斯克赴印度設廠避稅　對美國而言不公平

路透民調：美國人憂心國家經濟走向　川普支持率下跌

【泰格與雪兒】職業病犯了

生活熱門新聞

周五鋒面直衝「3地雨最大」　下波冷氣團更凍！全台降溫

即／男同聖地「TT1069」沒了　台中市府出手封鎖

網紅DK道歉「今天關手機做1事」：罵聲我都承受

威力彩飆16.5億！「3生肖、2臉型」中獎運高

曹興誠提告！律師：「就算照片是合成」謝寒冰仍贏

最辣國文老師棒打4人！DK孫生AB女全都罵

好市多「1新品」大翻車　會員罵翻：絕不回頭

曹興誠提告謝寒冰！律師揭驚人仲裁費：有錢人的手骨

春天要來了！　4星座喜事連連

「1開頭電話」別接！　他894萬元飛了

12星座小人指數曝光！射手座100%

醫警告：常見閃兵招數恐影響一輩子幸福

今晚變天！　下波冷氣團強度「寒流未滿」來襲時間曝

恐剩7℃！　挑戰寒流時間曝

更多熱門

相關新聞

12星座小人指數曝光！射手座100%

12星座小人指數曝光！射手座100%

農曆新年過後，二月份大家開始重回工作、事業軌道，今天就來談談12星座在二月份的小人指數，快來看看自己的小人指數，避開雷區吧！

容易「把老婆當傭人」星座Top 3

容易「把老婆當傭人」星座Top 3

今「雨水」12生肖運勢一次看

今「雨水」12生肖運勢一次看

12星座「4大行為」根本藏不住愛！

12星座「4大行為」根本藏不住愛！

12星座一周運勢2／17-2／23

12星座一周運勢2／17-2／23

關鍵字：

牡羊座金牛座雙子座巨蟹座獅子座處女座天秤座天蠍座射手座摩羯座水瓶座雙魚座占卜12星座運勢

讀者迴響

熱門新聞

曹興誠私密照說法「叒」改口！陳沂：自打臉太快

瑋哥認酷炫、孫生有拍私密片

蘋果新成員「 iPhone 16e」登場

王偉忠長文悼念大S

周五鋒面直衝「3地雨最大」　下波冷氣團更凍！全台降溫

即／男同聖地「TT1069」沒了　台中市府出手封鎖

孫生「連4喊對不起」承諾2事會做到

「財富女神」醉駕保時捷被逮　掏9萬換免坐牢

2歲男童僅靠1瓶奶撐一天　倒臥床邊昏迷送醫插管

王鶴棣登NBA「找詹皇合照遭拒」

網紅DK道歉「今天關手機做1事」：罵聲我都承受

星宣揭2受害女對話「酷炫惡行曝光」

台積電魏哲家哭哭！　半導體圈：美國蓋廠時間、金錢都是台灣2倍

威力彩飆16.5億！「3生肖、2臉型」中獎運高

孫生爆崩潰中恐想不開「酷炫急二度發聲」！　

更多

最夯影音

更多

【泰格與雪兒】職業病犯了

【被捷運耽誤的歌手】結束魔力紅演唱會站務長開唱《愛如潮水》伴乘客等車

Melody談大S哽咽：思念留在心裡

嘉義神壇1亡3重傷！　英勇看護「衝火場抱出4歲童」

林葉亭喊「120分爸爸」　送最後一程...吐心聲：釋懷了

熱門快報

一起來「蕉」流正能量

一起來「蕉」流正能量

「文里補習班」開課啦！用美味的甜點驅散負能量！營養低負擔，快樂不罪惡！

房市新風向 NVIDIA效應？

房市新風向 NVIDIA效應？

科技巨頭進駐，汐止房價有望破百？重劃區、學區房怎選最穩賺？

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚提供完整設施與高品質服務，提供創作者最佳支援，滿足你各種拍攝需求！

專業明星師資、精湛教學！

專業明星師資、精湛教學！

想提升技能卻沒時間？專業師資精心設計每門課程，讓你隨時隨地都可以學習！

快來追蹤ETtoday！

快來追蹤ETtoday！

點擊右上角的星星追蹤ETtoday，讓你一手掌握最即時的時事焦點，輕鬆成為話題大師！

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 攝影棚租借 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱

免費訂閱《ETtoday電子報》
FB YouTube Instagram weibo RSS Google News
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有
非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面