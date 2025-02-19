12星座小人指數曝光！射手座100%　金牛座小心朋友圈

▲特定星座的朋友要小心工作上的小人。（示意圖／達志影像）

文／阿谷老師

農曆新年過後，二月份大家開始重回工作、事業軌道，今天就來談談12星座在二月份的小人指數，快來看看自己的小人指數，避開雷區吧！

牡羊座（3/21~4/19)

二月份牡羊座的朋友小人指數10%，牡羊座的朋友們，農曆年間你們有徹底好好放鬆及陪伴家人，所以本月你們可說是滿血復活的狀態，小人看到你們能量滿滿的狀態，紛紛避而遠之。

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金牛座（4/20~5/20)

二月份金牛座的朋友小人指數50%，金牛座的朋友本月的小人來自朋友圈，由於農曆年後你的工作突然滿檔，朋友們對於你聚會都無法參加，難免失落，就會故意安排你想參加，但你剛好時間不行的活動，跟你作對，建議直接告訴朋友你本月在忙，先告知就沒事。

雙子座（5/21~6/20)

二月份雙子座的朋友小人指數80%，雙子座的朋友們，本月你們的直爽恐怕會迎來小人的光臨，建議你們本月份盡量少說話、少八卦、遇到身邊的人爭執，也不要選邊站，就算你們只是禮貌性附和，最後都有可能無故被牽連。

巨蟹座（6/21~7/22)

二月份巨蟹座的朋友小人指數70%，巨蟹座的朋友們，本月你們會有很多朋友聚會以及工作上的邀約，要小心女性友人的情緒，在對方情緒上來時，你給予的正面建議有可能會被錯誤解讀，而造成後續的誤會，本月你遇到的小人並沒有惡意，但會無意間影響到你的人際關係。

獅子座（7/23~8/22)

二月份獅子座的朋友小人指數10%，獅子座的朋友本月你們一如繼往強勢的作風，反而幫了你一把，讓小人不敢在這時候靠近，建議工作上堅守原則，這個月就會很順利喔！

處女座（8/23~9/22)

二月份處女座的朋友小人指數30%，處女座的朋友本月你們的小人是身邊的家人，你在工作事業上想往前衝時，家人會阻止你或是給予你反對意見。建議你如果要發展新的機會，尋求專業人士的意見會更好。

天秤座（9/23~10/22)

二月份天秤座的朋友小人指數60%，天秤座的朋友農曆年後你們還沒收心，所以本月份你們最大的小人就是自己，例如：該專注於工作時你們想著假日出遊地點，造成在工作上的失誤，記得工作時收起玩心、並特別注意工作細節及公司規則喔！

天蠍座（10/23~11/21)

二月份天蠍座的朋友小人指數5%，天蠍座的朋友本月只需要特別注意自己的行程安排，提前一天確認隔天的行程是否有重複預約的情形，其他本月份你們都很順利喔！

射手座（11/22~12/21)

二月份射手座的朋友小人指數100%，射手座的朋友本月在工作、朋友、家人、伴侶之間小人指數都是滿分，主要是因為你們沒有分配好工作與生活的平衡，導致大家對你都心有不滿，工作上也因為之前先答應的事情，延後完成，造成團隊成員的抱怨，這些負面情緒一多，你會有一種想逃離，更不想做的心情，建議趕快檢視一下自己每天的時程規劃喔！

摩羯座（12/22~1/19)

二月份摩羯座的朋友小人指數15%，摩羯座的朋友本月的小人主要來自伴侶或家人，過年期間你細心的規劃行程與陪伴，養成大家對你的依賴，突然你回到工作崗位，沒辦法顧慮到伴侶或家人時，他們會有各種突發事件，吸引你的注意，讓你左右為難。

水瓶座（1/20~2/18)

二月份水瓶座的朋友小人指數70%，水瓶座的朋友本月你的三心二意會讓工作上的人對你怨聲載道，小人會趁虛而入，針對大家對你的評價加油添醋。建議你本月如果有發現選擇困難的項目，可以讓大家投票，不要今天選完後明天就馬上後悔喔！

雙魚座（2/19~3/20)

二月份雙魚座的朋友小人指數20%，本月你的小人來自客戶或公司外的合作夥伴，主要是因為溝通誤差導致的誤會，建議本月開會時都要錄音以及會議紀錄，最好安排三人以上的會議，在誤會出現時至少有見證人可以為你做證。