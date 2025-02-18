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今「雨水」12生肖運勢一次看　屬鼠有大財、屬猴跟著社會趨勢走

文／命理老師 邱彥龍

今（18日）節氣進入「雨水」，溫度冷熱變化大，國際天星命理風水專家邱彥龍也分析了在這個節氣裡（2／18～3／5）的12生肖運勢，好壞起落如同天氣變化，其中鼠、虎、豬財運不錯，屬蛇會有貴人相助、屬兔的要注意健康問題，屬龍的投資方面要謹慎，至於屬馬的會有工作主動上門、屬雞、屬猴者這段期間則是桃花運特別強。

▲雨水 。（圖／免費圖庫unsplash）

▲雨水節氣。（示意圖／取自免費圖庫Unsplash）


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屬鼠的朋友這段期間擁有大財的機會，但需要靠積極溝通、協調與行動，且溝通時要注意帶點情感來打動人心，事情才會順利，懶散、幻想而沒有作為的話，小心會錯失良機。


屬牛的朋友這段期間最重要的是要解決家庭或情感的問題，固然有許多壓力，但也要面對去處理，壓抑不是一件好事，只要有步驟的一件一件去解決，往後會輕鬆很多。


屬虎的朋友這段期間第六感很強，正、偏財運都很旺，保持愉快的心情，就會有貴人找上你，建議用調皮又逗趣的方式與人交談，會增加不少樂趣，也會帶動自己的財運，投資要靠智慧並且具體審視分析，千萬不要只憑感覺，會很危險。


屬兔的朋友這段期間建議多給客戶、合夥人或另一半滿滿的情緒價值，相對的也會得到不少的情緒價值回饋，讓事業、感情、財富、人氣跟名氣大大提升，要記得是主動出擊關懷，不要坐等別人的關愛眼神。注意身體健康，有問題就去看醫生，切勿推延。


屬龍的朋友這段時間建議多多強強聯手、相互扶持提拔，會有很大的助力，對自己的財運、事業、名氣等都有幫助，但投資方面需要謹慎，一不小心就容易讓自己的金錢壓力變大。


屬蛇的朋友這段期間貴人運不錯，同時自己也是別人的貴人，建議擅用智慧與聰明才智來賺錢。太死要面子會招來不必要的麻煩，小心容易跟人在金錢上有糾紛，或溝通上出現問題，也要注意病符臨身，健康亮紅燈的問題。

屬馬的朋友這段期間會有工作或事業主動找上門，但仍需靠行動力去執行，在異地或國外發展，或在學習環境、宗教團體領域，容易有非常大的助力出現，雖然會感覺很累，但未來會有很好的收穫，前景可期，遇到困難不要恐慌，要相信未來會是好的。


屬羊的朋友這段期間遇到問題容易逢凶化吉，遇事轉念會順很多，處理好人際關係很重要，會幫助自己財富快速增長，相反的若人際關係處理不好，財運就會下降。建議把過往的經驗跟技能好好的拿出來運用，會很有機會名利雙收。


屬猴的朋友這段期間要懂得跟著社會趨勢走，靈活的運用與變化，將人際關係圓滿化，事業和財富就會大大提升，明桃花和暗桃花運勢皆很旺，要脫單的人請把握這個機會。


屬雞的朋友這段期間戀愛運很強，但財富上的花費也很大，會出現突然的開銷，要懂得克制衝動延遲消費，才能以防萬一，事業上私下溝通會比上了檯面談判好，雖然雙方意見會有分歧，但只要合情合理的溝通，就會有前進的空間，記住酒少喝、容易誤事。


屬狗的朋友這段期間名聲跟權力大漲，事情也非常得多，順應趨勢走就不會錯，不用給自己太多的壓力，雖然會有情緒上的波動而不開心，但只要動動你聰明的小腦袋，快速就能解決的，工作運、財運都很旺，要好好把握。


屬豬的朋友這段期間財運很旺，擁有非常多的賺錢機會，但好事壞事都會找上門，是你展現本事的時候，千萬別嫌煩或輕易動怒，否則會把財神爺趕跑了，善用自己的好運氣，注意身體健康和行車安全。

▲雨水節氣期間只要願意轉念付諸行動，就還有希望。（示意圖／取自免費圖庫Unsplash）

2月18日「雨水」正式進入雙魚月，是一個靈性很強的月份，特別容易自我提升，多靜心、自我覺察，可以讓靈魂快速升級，雖然有些計畫或關係，會在這段時間被中斷甚或產生自我放棄的念頭，但這些都是受到目前星象的影響，千萬不要因此就停滯不前或沉浸在某個氣氛中，只要願意轉念付諸行動，就還有希望。

邱彥龍老師表示，所有消極念頭或不順的狀況，只要撐到2月24日為時兩個半月的火逆結束後，等火星順行，行動力就會增強，情緒也會漸趨穩定，問題會更容易解決，人際關係跟家庭關係的衝突也會比較趨緩；再加上2月28日到3月4日之間，會有無形貴人出現，所有事情發展跟關係的順暢度都會變高。

受到「雨水」期間最旺的月亮、水星、木星、海王星影響，這段期間對於民眾事務、婦女事務、公共事業、五穀業、油類、文化藝術業、新聞、出版印刷業、塑膠業、進出口貿易、慈善福利機構、命理玄學、宗教身心靈產業、司法界、銀行保險業、印染纖維業、金融證券業、橡膠業、酒店、飯店業、淡海漁產業、船務、運輸物流業、飲食業、化學產業等行業都會走比較好的運勢。

另外，上升太陽、月亮落在水瓶、雙魚、雙子、牡羊、巨蟹、金牛等6星座者，這段時間飛黃騰達，適合強強聯手，可以得到不少助力，會很有成就感，不論財富、事業、名聲都會有好的發展。

邱彥龍 老師 @yanlom7878
恆陽派掌門人／國際天星術命理預測師

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