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大陸 大陸焦點 特派現場

陸公務機關擁抱DeepSeek！　多地引入輔助決策

▲▼DeepSeek讓中國AI產業信心大增。（圖／路透）

▲DeepSeek。（圖／路透）

記者陳冠宇／綜合報導

大陸公務體系積極擁抱人工智慧（AI）熱潮，繼深圳市福田區「首批70名AI公務員上崗」引發熱議之後，大陸另有多地提出引入DeepSeek輔助領導幹部決策，包括廣東、廣西、河南、湖南等地。

近日，深圳福田區首批「AI公務員」已經就位，據報導，這批基於DeepSeek開發的70名AI「數智員工」，可以協助處理公文、民生服務、應急管理、招商引資等，可使公文格式修正準確率超過95％，審核時間縮短90％，錯誤率控制在5％以內。

與此同時，《澎湃新聞》報導，大陸另有多地提出引入DeepSeek輔助決策。廣西來賓市表示，各級領導幹部要學習掌握DeepSeek等大模型的使用方法，運用人工智慧輔助決策、分析解決問題，以「人腦+人工智慧」增強個人能力、提高工作質效。

鄭州市委政研室近日印發《「學用人工智能 賦能政研改革」黨員教育培訓方案》，提出推動以DeepSeek為代表的人工智慧技術與政研改革工作深度融合，更加積極主動擁抱新科技、新技術，服務市委決策。

該《方案》提出，深入推動以DeepSeek為代表人工智慧技術的學習與應用，是推動政府數位化轉型、增強治理能力和公共服務水準的重要措施，並稱將做到理論學習與實踐操作相結合，切實提高人工智慧賦能政研改革各項具體工作的能力水準。

廣東佛山市近日將DeepSeek人工智慧系統接入粵治慧·佛山城市大腦，並上線粵政易工作台「政府治理專區」，推動填表報數流程智慧化、打造12345智慧客服等，並在多領域構建知識庫。

「長沙數字集團」與大陸國家超級計算長沙中心聯合發布湖南省首個城市級應用CS-DeepSeek，應用在長沙城市智慧安全管理領域方面，將涉及房屋、燃氣、交通、自然災害、公共安全等多場景。

據報導，在面對交通擁堵、火災隱患、公共安全等事件時，CS-DeepSeek可即時分析城市運行數據，識別潛在風險，提高預警監測、風險分析和應急處置智慧化水準，並為快速處置和指揮決策提供輔助手段。

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