孫生38字嘴爆「沒被騷擾過才要擔心」　網三觀炸裂：皇上恩寵？

▲孫生。（圖／翻攝自IG／soon6669）

記者周亭瑋／綜合報導

YouTuber「反骨男孩」成員孫生近來深陷性騷擾案，而他事後的態度與說詞，更掀起另一波戰火。眼看不少鐵粉仍留言幫打氣，就有網友氣得直呼，「各位都成年了嗎？不知道事情的嚴重性嗎？」沒想到竟釣出本尊回應，大言不慚地說「如果你的另一半沒被騷擾過，才要擔心。」

孫生性騷案日前被判有期徒刑5個月，得易科罰金15萬元，消息曝光後，被眾人群起撻伐，不過仍有粉絲留言喊加油。就有網友不以為然表示，「好扯，在座一堆還在加油，我看了什麼，各位都成年了嗎？不知道事情的嚴重性嗎？你老婆今天在外被不熟的人拍屁股，開玩笑說有肉撞起來才會爽，我就問這樣你爽不爽？」

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沒想到，孫生竟親上火線，留言反酸「我每任女友都被狂騷擾過，那是代表你的另一半夠美，如果你的另一半沒被騷擾過，才要擔心。」

▲孫生反酸網友，「另一半沒被騷擾過，才要擔心」。（圖／翻攝自Threads）



其他網友看到後，忍不住截圖放上Threads，驚呼「圈起來打個問號，這還是中文嗎？」而PO文也狂吸上萬網友朝聖按讚，紛紛回應「他的三觀真的有很嚴重的問題，很納悶這種人為何還有粉絲 」、「不要用長相美醜合理化性騷擾的理由」、「順帶一提，剛剛看反骨還有一堆人訂閱，拜託都2025了，一堆噁心YTR快去退訂」、「誰會喜歡自己的另一半被狂騷擾？」「這發言真的離譜」、「好噁，我要吐」、「會支持這種傢伙的都是些什麼咖啊」、「這什麼自以為騷擾是得皇上恩寵的噁心言論」。

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