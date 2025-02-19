高嘉瑜未接欣欣百貨董座　王世堅認「不適合」：她是快樂仙女飛來飛去

▲民進黨立委王世堅受訪。（圖／記者杜冠霖攝）



記者杜冠霖／台北報導

原先外傳前立委高嘉瑜將接任欣欣百貨董座，而欣欣百貨今（19日）近中午宣布，董事會「全體一致通過」由李文英接任董事長一職。對此，綠委王世堅今受訪時表示，高嘉瑜的個性本來就不傾向於歸屬國營事業，她是個快樂的仙女飛來飛去，她很適合獨善其身，快樂的唱歌、快樂的上網路節目，她是這樣很自在的個性，就應該任由她自在才對。

王世堅今出席民進黨中常會，會前也接受媒體訪問，對於周一發生的車禍，王世堅透露，自己是被撞到，人沒怎樣，車子從巷口衝出來，可能有點不留意就撞上。

至於藍營名嘴踢爆，曹興誠被指有小三？王世堅表示，自己不清楚這些紛紛擾擾，這樣的事社會上看多了，就讓法院判斷，司法會公正判定，大家趕快恢復社會平靜，台灣要面臨更重大團結一致，作出智慧判斷。

王世堅直言，美國新任總統上來要有一些政策作為，這些很可能對台灣有利，也可能會影響，台灣同胞團結都來不及了，希望社會祥和，大家平靜面對變局。

至於原先外傳高嘉瑜接任欣欣百貨董座，最後落空，王世堅則指出，高嘉瑜的個性本來就不傾向於歸屬國營事業，或分配一個工作，她不適合這樣。她是個快樂的仙女飛來飛去，她很適合獨善其身，做想做的事情，所以她快樂的唱歌、快樂的上網路節目，她是這樣很自在的個性，就應該任由她自在才對。

