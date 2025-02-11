水上老司機「活春宮」海中裸體狂搖！　影片瘋傳1.4億人搶看

▲一對男女竟在水上摩托車上「大演活春宮」。（圖／翻攝自TikTok）



記者張方瑀／綜合報導

巴西聖保羅州（São Paulo）沿岸近日流出驚人畫面，一對男女竟在水上摩托車上「大演活春宮」，前後擺動的激情畫面被經過的民眾拍下，影片曝光後在TikTok瘋傳，觀看次數突破1.4億。

根據巴西媒體g1報導，捕捉到該段畫面的民眾表示，他當時正準備將水上摩托車駛回碼頭，看到遠方的一對男女正上演活春宮，在載浮載沉的水上摩托車上展現高速激情，「這傢伙真狂，直接在海上辦事！只是覺得好笑，隨手拍了影片，結果沒想到爆紅！」

這段影片已經吸引超過1.4億次觀看，但尚未確認影片中男女的身分。

該段影片拍攝地點位於知名危險海域「魔鬼喉嚨」（Garganta do Diabo），該區域海流強勁，事故頻傳，近期曾發生船難造成2人死亡。

事實上，這也非當地首次發生公然猥褻事件，過去當地的貢薩金哈海灘（Praia do Gonzaguinha）也曾有情侶當眾發生性行為。根據巴西刑法第233條，在公共場所從事不雅行為屬輕罪，但仍可被判處3個月至1年刑期，或罰款處分。