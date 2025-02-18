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吳震星藝師獲教育部社會教育貢獻獎　黃偉哲感謝傳承藝閣文化

▲台南市文化資產保存技術「藝閣」保存者吳震星，獲台南市政府提名參加2024年「教育部社會教育貢獻獎」徵選，從眾多競爭者中脫穎而出，獲個人獎殊榮。（圖／記者林東良翻攝，下同）

▲台南市文化資產保存技術「藝閣」保存者吳震星，獲台南市政府提名參加2024年「教育部社會教育貢獻獎」徵選，從眾多競爭者中脫穎而出，獲個人獎殊榮。（圖／記者林東良翻攝，下同）

記者林東良／台南報導

台南市文化資產保存技術「藝閣」保存者吳震星，獲台南市政府提名參加2024年「教育部社會教育貢獻獎」徵選，從眾多競爭者中脫穎而出獲個人獎殊榮，市長黃偉哲18日於市政會議中表示，其獲獎是全體市民的驕傲，感謝吳震星藝師以實際行動承擔起文化傳承的使命，讓台南的文化資產在未來世代中繼續綻放光芒。

文化局說明，「教育部社會教育貢獻獎」早在1975就開始舉辦，2016年更名為「社教貢獻獎」，2017年起定名為「社會教育貢獻獎」。透過該獎項表彰長期在臺灣耕耘社會教育、實踐社會公益的個人及團體。

▲台南市文化資產保存技術「藝閣」保存者吳震星，獲台南市政府提名參加2024年「教育部社會教育貢獻獎」徵選，從眾多競爭者中脫穎而出，獲個人獎殊榮。（圖／記者林東良翻攝，下同）

文化局指出，2024年度社會教育貢獻獎由各中央、地方機關初審推薦並進入複審的優秀個人及團體計約90件，經評審小組經複審、決審評定各組獲獎人，包括終身奉獻獎2人、個人獎15人及團體獎15組。

吳震星藝師於2022年登錄為臺南市文化資產保存技術「藝閣」保存者，並獲頒臺南市卓越市民。藝師投身藝閣領域40餘年，帶領全家族成員一起投入傳統藝閣製作，對藝閣傳習工作不遺餘力，也積極投入藝閣藝術國際交流與實作體驗活動，甚至是產學技術合作的跨域課程。吳震星藝師以開放的心態，以具體行動積極推動傳統技藝的傳承，致力於讓藝閣文化在時代洪流中永續生根。

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