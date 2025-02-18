教育部勒令彰化大慶商工8月停招　台南鳳和中學被解散清算

▲大慶商工被教育部勒令今年8月起全部停招，明年7月底停辦。（圖／翻攝自Google map）

記者許敏溶／台北報導

教育部退場審議會今（18日）審議通過，已列為專輔學校的彰化大慶商工，改善期限屆期未改善，被勒令114學年度停止全部招生，114學年度結束時停辦。另外，台南市私立鳳和中學停辦期限屆滿，仍未能恢復辦理或改辦其他教育，被退審會勒令解散，後續依照規定辦理清算及賸餘財產的歸屬事宜。

位於彰化的大慶商工，前身為曉陽商職，2001年由員林富商接手辦學至今，對地方教育貢獻良多，但不敵少子化衝擊，主動申請停招，並在2023年1月被教育部公告為專輔學校。

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教育部今天下午召開「教育部第2屆私立高級中等以上學校退場審議會」第6次會議。退審會認為，大慶商工改善期限已屆期。退場審議會經出席委員二分之一以上同意，認定該校改善期間屆滿未獲免除，最終根據退場條例規定，勒令學校在114學年度停止全部招生，並在114學年度結束時停辦

此外，台南市私立鳳和中學已經被教育部列為停辦學校。退審會表示，該校在停辦期限屆滿，仍未能恢復辦理或改辦其他教育、文化或社會福利事業之財團法人之情形，根據今天出席委員二分之一以上決議，同意根據退場條例規定，勒令該學校法人解散。學校法人解散後，應依退場條例第21條第2項及第3項規定辦理清算及賸餘財產的歸屬事宜。

▲台南鳳和中學學校法人被勒令解散。（圖／翻攝鳳和中學官網）