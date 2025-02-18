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大陸 大陸焦點 特派現場

防止用AI寫寒假作業　老師急了：沒寫完就別趕了

▲▼中國AI新創公司DeepSeek（深度求索）推出新AI模型DeepSeek R1。（圖／路透）

▲AI工具。（圖／路透）

記者陳冠宇／綜合報導

大陸多地中小學正式開學，與以往不同的是，在剛剛過去的這個寒假裡，已經有不少學生嘗試了借助人工智慧（AI）輔助來完成作業，甚至是開學前急就章而讓AI幫忙寫作業。為了防止學生濫用AI，有老師直接說，如果寒假作業還沒有完成，就不用再補寫了。

綜合陸媒報導，寧波市寧海縣深甽鎮初級中學教師姜春杰說，他最擔心的就是，學生在最後幾天完成作業的時候會來不及，比較焦慮，在這種情況下他們會用各種方法去獲取答案，尤其是現在的搜題軟體和AI軟體。

因此新學期開學前一天，姜春杰在班級群裡發了一條消息，他告訴學生們，如果寒假作業還沒有完成，就不用再補寫了。

姜春杰教的是物理、化學、生物和地理組合的科學學科，他給孩子們安排的寒假作業有結合實驗結果的分析，也有對現象的觀察思考，他說檢查學生作業，看的是解題的過程。

不過他希望通過作業讓學生去掌握整合知識應用的能力，而AI的出現讓學生這個過程的鍛煉可能喪失。

長沙市雅禮外國語學校語文教師俞毅指出，他的同學寫了10篇作文，很多孩子寫家鄉的變化，寫科技改變生活，然後下面一串一串的排比句，那就是典型的AI生成語言，這個是能夠發現的。

不少大陸老師表示，AI時代，如何判定學生作業的品質也成為新課題。例如，學生在課堂上完成的或考試中完成的作品，如果和他回家之後完成的有較大差異，可能後者借助AI的成分就偏多了。

陸媒指出，也有老師發現，對於AI內容中的錯誤資訊，學生們缺乏足夠的知識來進行辨別。因此，如何既能提升學生們的能力，又可以防止被AI帶偏，就需要學校的引導。同時，也要避免孩子依賴AI來抄作業，讓思維不被代勞，也需要家校共同參與。

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