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2025亞太蘭花會議暨台灣國際蘭展　3月台南同步盛大登場

▲「2025台灣國際蘭展」將在台南蘭花生物科技園區盛大登場，而第15屆亞太蘭花會議（APOC）也同步展開，台南市長黃偉哲等人歡迎共襄盛舉。（圖／記者林東良翻攝，下同）

▲「2025台灣國際蘭展」將在台南蘭花生物科技園區盛大登場，而第15屆亞太蘭花會議（APOC）也同步展開，台南市長黃偉哲等人歡迎共襄盛舉。（圖／記者林東良翻攝，下同）

記者林東良／台南報導

「2025台灣國際蘭展」將於3月8日至23日在台南蘭花生物科技園區盛大登場，而睽違21年，台灣爭取到第15屆亞太蘭花會議（APOC）主辦，也將在3月8日到10日同步展開。

台南市政府18日於台北車站舉行展前宣傳記者會，台南市長黃偉哲、農糧署副署長姚志旺及社團法人台灣蘭花產銷發展協會理事長黃文榮皆到場共襄盛舉，同時邀請到人氣男團AcQUA源少年進行開場演出為活動讚聲，希望藉由雙展加持，為台灣蘭花產業發展注入新動力。

黃偉哲表示，全球有三分之一的蝴蝶蘭出自台灣，蘭花產值每年都在提升，但更重要的是讓國人及國際看見台灣蘭花在育種、栽培、噴染的實力及科技能力。台灣國際蘭展是世界三大蘭展之一，也是每年蘭花界一大盛事，今年爭取到亞太國際蘭花會議在台南舉辦，雙展合一必能創造更多的高峰。

黃偉哲特別提到，為慶祝即將到來的婦女節，女性朋友在3月8日蘭展開幕當天可免費入場，歡迎民眾攜家帶眷，前來感受一場結合視覺與美學的花藝盛宴。

▲「2025台灣國際蘭展」將在台南蘭花生物科技園區盛大登場，而第15屆亞太蘭花會議（APOC）也同步展開，台南市長黃偉哲等人歡迎共襄盛舉。（圖／記者林東良翻攝，下同）

農糧署副署長姚志旺致詞時表示，台灣地理位置得天獨厚，適合各種蘭花生長，造就台灣蘭花產業獨特魅力，成為我國主要外銷旗艦農產品，去(113)年台灣蘭花的外銷值達61億元，占全部花卉及其種苗出口值的93%，實力驚人。今年台灣國際蘭展將邁入第21屆，台灣也再次爭取到亞太蘭花會議主辦權。農業部農糧署與台南市政府合作無間，相信雙展加持之下，可望吸引國內外貴賓一同共襄盛舉，可為台灣蘭花產業發展注入新動力。

「2025台灣國際蘭展」以「NEXT 20」為策展主題，象徵台灣蘭花產業邁向未來20年的嶄新里程碑，集結蘭花魅力、創新科技、沉浸體驗、跨界創意與產業商機，勢必成為全球矚目的蘭花嘉年華。今年展會規劃四大場域、五大展館，並精心準備20項精彩主題，帶領與會者深度探索蘭花的多元魅力。踏入園區廣場，首先映入眼簾的是超吸睛的蘭展吉祥物「Orchidsaur」與台南特色IP「巷仔貓」，兩大明星化身為超大型打卡場景，為展覽增添趣味與驚喜。

蘭展五大展館各具特色，包括主題館、競賽館、生活館、商務館及市集館，透過創新策展展現蘭花與生活的多重連結。而公園區則提供最Chill的戶外體驗，讓人沉浸於「蘭花 × 自然 × 藝術」的和諧氛圍中，無論是乘坐台糖五分車來場浪漫時光旅行，或漫步湖畔落羽松林間感受微風輕拂，都是難得的愜意時光。此外，美食攤販匯聚各式在地美味，讓遊客能在湖光美景下悠閒野餐，享受味覺與視覺的雙重饗宴。

▲「2025台灣國際蘭展」將在台南蘭花生物科技園區盛大登場，而第15屆亞太蘭花會議（APOC）也同步展開，台南市長黃偉哲等人歡迎共襄盛舉。（圖／記者林東良翻攝，下同）

今年五大展館不僅從主體景觀佈置、競賽、科技、商業到生活應用等多面向展現蘭花的無限可能，更帶來視覺與知識的雙重盛宴。主題館以大自然為靈感，結合蘭花與地景美學，打造如夢似幻的沉浸式空間，讓民眾深度感受生態與藝術的完美交融。競賽館則為世界級蘭花競賽殿堂，由專業評審團隊嚴謹評比，從近千株蘭花中選出最具價值的獲獎品種。此外，展會更規劃蘭花交流場域，促進國內外產業鏈對接，並特別安排蘭花手作課程及周邊商品，讓民眾以多元方式體驗蘭花美學。

除了蘭花生物科技園區的主展區外，今年更結合兩處在地知名景點，延伸蘭花展示空間。第一處為2024年甫開幕的雅聞湖濱療癒森林，由花藝老師精心佈置，讓遊客在玫瑰園中也能欣賞蘭花之美。第二處則為擁有百年歷史的義昌碾米廠，透過蘭花點綴，讓充滿懷舊人文氣息的菁寮老街更添典雅韻味。

「2025台灣國際蘭展」門票優惠與加碼兌換活動為預售票（1/1-3/7）全票200元、優待票130元；展期票（3/8-3/23）全票250元、優待票150元，詳細票價資訊及購票方式請至活動官網查詢（https://tios.tw/page/%E5%94%AE%E7%A5%A8%E9%80%9A%E8%B7%AF/1318）。

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