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台南友愛市場數位創生聚落匯聚南青力量　青委共識會勾勒創新願景

▲為鼓勵青年積極參與公共事務並推動城市發展，市長黃偉哲特別移師至友愛市場數位創生聚落，舉辦「台南市政府第4屆青年事務委員會共識交流會」。（圖／記者林東良翻攝，下同）

▲為鼓勵青年積極參與公共事務並推動城市發展，市長黃偉哲特別移師至友愛市場數位創生聚落，舉辦「台南市政府第4屆青年事務委員會共識交流會」。（圖／記者林東良翻攝，下同）

記者林東良／台南報導

為鼓勵青年積極參與公共事務並推動城市發展，台南市長黃偉哲14日特別移師至友愛市場數位創生聚落，舉辦「台南市政府第4屆青年事務委員會共識交流會」，此次會議除了邀請新任委員外，也特別邀請第1至3屆的學長姐委員們，共同分享寶貴經驗，現場互動熱絡，討論踴躍。

▲為鼓勵青年積極參與公共事務並推動城市發展，市長黃偉哲特別移師至友愛市場數位創生聚落，舉辦「台南市政府第4屆青年事務委員會共識交流會」。（圖／記者林東良翻攝，下同）

台南市政府積極提供青年發聲的平台，讓青年觀點能夠充分展現，也鼓勵青年踴躍提出創新政策想法。本次會議透過經驗分享與分組討論，針對青年政策未來發展進行規劃與建言。2025年台南市青年事務委員會邁入第4屆，本屆成員將依其專長及興趣，分為五大政策面向小組，包括青年就業、青年創業、青年成家、公共參與及青年培力。

▲為鼓勵青年積極參與公共事務並推動城市發展，市長黃偉哲特別移師至友愛市場數位創生聚落，舉辦「台南市政府第4屆青年事務委員會共識交流會」。（圖／記者林東良翻攝，下同）

研考會主委蒙志成表示，黃偉哲市長十分重視青年的聲音與青委會的運作。本屆青委會任期自2025年1月1日起至2026年12月31日，由10名專家學者及16名青年代表組成，共計26人，平均年齡29歲，最年輕的委員僅19歲。期待青委會以多元包容的視野，在政策制定與公共參與方面發揮青年世代的影響力。

▲為鼓勵青年積極參與公共事務並推動城市發展，市長黃偉哲特別移師至友愛市場數位創生聚落，舉辦「台南市政府第4屆青年事務委員會共識交流會」。（圖／記者林東良翻攝，下同）

本次共識交流會於「友愛市場數位創生聚落」舉行，第2屆青委會專家學者、好想工作室負責人吳展瑋也向委員們分享「友愛市場數位創生聚落」的理念。該空間致力於打造創新、友好協作的環境，結合數位技術與社群互動，並設有共享廚房及親子友善工作空間，期望為年輕人提供兼具創新與合作的工作場域，幫助他們在工作與家庭間取得平衡。

▲為鼓勵青年積極參與公共事務並推動城市發展，市長黃偉哲特別移師至友愛市場數位創生聚落，舉辦「台南市政府第4屆青年事務委員會共識交流會」。（圖／記者林東良翻攝，下同）

此外，歷屆青年事務委員針對市府青年五大政策面向，協助新任委員快速熟悉青委會的運作模式，並分享大量實務經驗，引導各小組成員擘畫未來目標與願景，使討論更加聚焦。未來，市府各局處也將針對委員特別關注的議題，安排專題簡報與深度交流。

▲為鼓勵青年積極參與公共事務並推動城市發展，市長黃偉哲特別移師至友愛市場數位創生聚落，舉辦「台南市政府第4屆青年事務委員會共識交流會」。（圖／記者林東良翻攝，下同）

青年事務委員會不僅是青年交流與建言的平台，更是實現公共政策創意與發揮影響力的重要舞台。未來，市府將持續與青年攜手合作，推動更多促進成長與發展的政策，為青年創造更多參與與實踐的機會。

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