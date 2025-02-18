網路販售醫材恐觸法小心　台南衛生局籲謹慎守荷包！

▲台南市衛生局籲請民眾切勿在網路販售醫材恐觸法，以免觸法受罰。（圖／記者林東良翻攝）

記者林東良／台南報導

隨著網路電商平台的普及，人人都可以輕而易舉的成為網路賣家，有些民眾在網路平台轉售家中二手的醫療器材，殊不知此行為已經違反醫療器材管理法！

台南市衛生局說，小美(化名)是一名新手媽媽，想說妊娠期間購買的「托腹帶」已經用不到，覺得丟掉浪費不如在網路上轉售給有需要的人使用，於是在某電商平台拍賣托腹帶，不久後小美接獲衛生局的違規通知公文，才發現原來托腹帶是屬於醫療用束帶且具有許可證的醫療器材，小美因為沒有醫療器材商資格而在網路上販售托腹帶，即便小美沒有售出該商品，但仍已違反醫療器材管理法！

另外許多民眾會在網路販售生活用品，然而生活中有許多常備物品也都歸屬於「醫療器材」，如「隱形眼鏡保存盒」、「隱形眼鏡保養液」、「OK繃」、「洗/吸鼻器」、「一般醫用口罩」等。衛生局提醒，民眾若要在網路販售醫療器材，應依規定申請登記為醫療器材商，且僅能販賣第一等級及部分第二等級醫療器材品項，並應於販售網頁揭露產品及廠商等相關完整資訊（詳見衛生福利部公告之「通訊交易通路販售醫療器材之品項及應遵行事項」）。若民眾未具醫療器材商資格擅自於網路平台販賣醫療器材，或雖具醫療器材商資格但未依規定於網站登載應揭露事項，分別違反醫療器材管理法第13條、第18條之規定，依法得處3萬元以上100萬元以下罰鍰。

醫療器材依風險程度分為第一到第三等級管理，常見的醫療器材分級品項如下：(一)第一等級(低風險性)，例如：手動式及電動式吸鼻器、老花眼鏡、矯正鏡片、護具、束腹帶、紗布、疤痕凝膠、機械式輪椅、助行器等。(二)第二等級(中風險性)，例如：洗鼻器、洗鼻鹽、耳溫槍、電子體溫計、隱形眼鏡、體脂計、血糖機、血壓計、血氧濃度計、酒精棉片、月亮杯、衛生棉條、除毛機、保險套等。(三)第三等級(高風險性)，例如：快篩試劑、角膜塑型片、玻尿酸植入物、心律調節器等。

衛生局李翠鳳局長特別提醒，民眾從國外攜入或進口醫療器材需事前申請，且僅能供個人使用，不得販售。市民朋友在網路販售商品前，切記要謹慎確認商品是否屬醫療器材，以免挨罰。