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台南好轉再升級　林俊憲爭取北區、南區多處重要路口增設左轉專用道

▲立委林俊憲爭取北區、南區多處重要路口增設左轉專用道，會同相關單位現勘。（圖／記者林東良翻攝，下同）

▲立委林俊憲爭取北區、南區多處重要路口增設左轉專用道，會同相關單位現勘。（圖／記者林東良翻攝，下同）

記者林東良／台南報導

立法委員林俊憲之前爭取的南區健康路、中華西路重要路口增設偏心左轉車道工程陸續完工後，廣受市民好評，原先因左轉車擋住直行車造成交通大打結的情況獲得極大改善，交通順暢許多。

林俊憲表示，健康路和中華西路是市區南側重要幹道，由他分別向國土署爭取4200餘萬及7600餘萬進行改善，既然成效良好，應該要陸續在市區的重要路口施作，讓交通更順暢。

▲立委林俊憲爭取北區、南區多處重要路口增設左轉專用道，會同相關單位現勘。（圖／記者林東良翻攝，下同）

為此，林俊憲17日會同國土署長吳欣修、工務局副局長鄒譽名、交通局長王銘德、周嘉韋議員、沈震東議員、林依婷議員以及邱莉莉議長服務團隊等人前往和緯路會勘增設左轉專用道，並當場與台南市政府與國土署溝通後，將於近期由市府正式送件至內政部審查。

林俊憲說明，此次市府交通局提報「永續提升人行安全」補助計，將申請4890萬經費，預計於北區和緯路的數個大路口，包含文賢路、海安路進行改善，打除分隔島，增設左轉專用車道並改善號誌。而和緯路二段從西門路口至公園路口間，還會施作瓶頸路段改善，調整車道配置，並增設左轉車道。

▲立委林俊憲爭取北區、南區多處重要路口增設左轉專用道，會同相關單位現勘。（圖／記者林東良翻攝，下同）

林俊憲繼續補充，除了北區和緯路外，南區的中華南路、金華路與南和路口因為有多條岔路交匯，也有改善必要，也會趁此次計畫一併送件，將中華南路分隔島打除，增設左轉專用車道。

有關於本案進度，市府則表示目前此案還在內部作業中，交通局已於2月4日發文給提案窗口工務局彙整，預計2月中旬完成內部審查程序後，將正式提報內政部國土署審查，屆時希望林俊憲委員能全力協助向中央爭取。

▲立委林俊憲爭取北區、南區多處重要路口增設左轉專用道，會同相關單位現勘。（圖／記者林東良翻攝，下同）

市府報告完進度後，與會多位議員表示不解，因前天他看見有某位立委發文宣稱此案「已在內政部排審中」，但明明連市府內部這關都還沒走完，又要如何排審？是否該立委得知今日要會勘，連進度都沒問清楚就搶先「收割」？笑稱，要收割，難道不也得先等播種後再說嗎？

林俊憲在會勘最後總結，近年來他大力爭取在市區多處增設左轉專用道，因為等待左轉車輛造成後方車輛必須往外切，除阻礙交通，更會增加車禍風險。他認為，良好的道路設計能有效改善台南交通，會以此為目標，繼續爭取推動，讓整個台南「都好轉」。

國土署吳欣修署長也強調，雖然目前面對國會預算僵局，計畫多少有些影響，但仍會全力支持，也允諾待市府送件後會盡快完成相關審核，讓改善工程順利進行。

▲立委林俊憲爭取北區、南區多處重要路口增設左轉專用道，會同相關單位現勘。（圖／記者林東良翻攝，下同）

交通局對有關和緯路交通工程改善計畫進度說明，有關地方民代關心瓶頸路段（口）增設偏心式左轉車道議題，交通局表示2024年透過內政部國土署「永續提升人行安全計畫」補助，陸續完成健康路與中華西路改善，2025年針對和緯路段上的文賢路、海安路、西門路及公園路等4處路口已提出整體改善計畫與經費需求等，待2月底提送國土署審查獲補助後即可啟動發包作業，預計2025年底完成，未來將持續以整體路廊檢討需求並爭取中央經費挹注加速設置。

此外，交通局亦利用工務局辦理路平工程機會檢視路口轉向需求及肇事等因素，於道路重鋪時調整中央分隔島或標線配置方式增設偏心式左轉車道，初步盤點2025年度路平路段後，預計於東門路、公園北路、開元路及民生路等重要路口評估增設。

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