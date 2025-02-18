　
  • |
  • 手機版
  • |
  • App
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
  • |
  • 數位廣告刊登
  • |
  • 攝影棚租借
    • 　
>
政治 政治焦點 國會直播 專題報導

被爆向柯文哲怨「黃國昌收不回來」　黃珊珊：有各自看法很正常

▲▼民眾黨團院會前記者會 黃國昌 黃珊珊。（圖／記者屠惠剛攝）

▲黃珊珊。（資料圖／記者屠惠剛攝）

記者袁茵／台北報導

前民眾黨主席柯文哲因京華城、政治獻金案被羈押禁見，近期越來越多私人手機訊息被流出。《鏡週刊》今（18）報導，黨團總召黃國昌於去年推《藐視國會罪》引發違憲爭議時，立委黃珊珊傳訊向柯文哲抱怨「國昌收不回來」。對此，黃珊珊回應，民眾黨本來就是有多元意見政黨，有各自看法很正常。

《鏡週刊》18日爆，檢調還原柯文哲手機紀錄，發現去年6月1日柯文哲與黃珊珊討論國會改革，避免造成民眾黨負面觀感，與黃討論善後。

《鏡週刊》指出，黃珊珊傳LINE告訴柯文哲「我也不知道該怎麼解釋，因為之前說得太硬，我也覺得很難收場，我之前有和榆修討論放慢腳步，不要延會，慢慢審查，有人受傷反而可以趁機協商，但國昌收不回來，國民黨也繼續衝，拉不住，小傅又一直逼韓國瑜要有院長威嚴，這場列車只有一直開下去，但欲速則不達，違憲可能是必然的結果，我也很難說什麼，希望之後的法案，像財劃法，我會去找民進黨討論，委員會一定要實質審查，不要只是硬過」。柯文哲則回「不能修法條，就要開說明會，如何善後？」

針對《鏡週刊》18日報導，黃珊珊透過助理代為回應，民眾黨本來就是一個有多元意見的政黨，大家對事情有自己的看法很正常，蓄意挑撥大可不必。而黃隨後也於臉書發文稱「外界見縫插針不曾停止，從未成功，民眾黨會團結一致，度過艱難時刻！」

每日新聞精選　免費訂閱《ETtoday電子報》
ET快訊
陳妍希離婚！父逝「丈夫沒參加葬禮」　洩婚變前兆
陳妍希官宣離婚前「鬆口談陳曉」　網抓包：表情都不自然了！
陳妍希、陳曉「2年前是最後同框」！　0互動畫面曝光
陳妍希離婚！曝「陳曉結婚前後區別大」：婚後沒收過生日禮物
陳曉爆「分居拉黑陳妍希1年」！　狗仔揭炸裂內幕
快訊／黃瑄宣布離婚！
快訊／陳妍希、陳曉證實離了8年婚！
小優爆亂傳緋聞遭吳宗憲解約！　胡瓜：她有打來道歉
WBCQ中華隊名單不會再更換！　蔡其昌透露2大取捨

分享給朋友：

追蹤我們：

即時掌握政經新聞 快跳上ETtoday筋斗雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 政治最新 全站最新

傳潛艦國造改「特別預算」　李彥秀：顯然想速灌軍費到GDP3%

柯爸病逝長子、長孫都不在？陳佩琪澄清說明　盼外界尊重喪家

朝野今協商總預算釐清數字　傳卓榮泰請出「公道伯」王金平促成

預告曹興誠真的慘了！　邱毅曝內幕：後面還有更勁爆的東西

國民黨啟動「打惡罷戰隊」　喊與黃國昌攜手、支援罷免綠委民團

大罷免即將有「大登場」　柯建銘：賴清德會在總統府開記者會

凍刪國防預算削弱國軍？　徐巧芯嗆許淑華：吃黨中央餿水往外噴

ChatGPT指曹興誠「小三合照」是合成　藍委：深偽檢測工具不可靠

珠海28年爛尾樓「巨人大廈」將重啟動工　列重點城市更新項目備案

大罷免賴清德壓軸出場？　民進黨團重申三原則：很早就定調

台北天空凌晨驚傳「詭異夜吼」！ 多人嚇醒：半個台北市都聽得到

徐藝洋喊「你快X進去」　黃子韜驚慌：我在直播...

【泰格與雪兒】高個女生日常

柯文哲父親病逝！柯媽「邊走邊哭」赴殯儀館

台北天空凌晨驚傳「詭異夜吼」！　多人嚇醒：半個台北市都聽得到

具俊曄遭酸吃軟飯 陶晶瑩氣喊：有意思嗎

王世堅車禍畫面曝！　等完右轉車直行...路邊車突起步釀禍

【I人大崩潰】找陌生人舉杯慶祝女友生日　彼此互相祝福後她尷尬蒙臉XD

【你坐到我了...】狗狗被同伴一屁股坐頭上臉直接被擠變形XD

柯爸病逝！柯文哲羈押中　「弟弟代捧牌位」前往私人會館

傳潛艦國造改「特別預算」　李彥秀：顯然想速灌軍費到GDP3%

柯爸病逝長子、長孫都不在？陳佩琪澄清說明　盼外界尊重喪家

朝野今協商總預算釐清數字　傳卓榮泰請出「公道伯」王金平促成

預告曹興誠真的慘了！　邱毅曝內幕：後面還有更勁爆的東西

國民黨啟動「打惡罷戰隊」　喊與黃國昌攜手、支援罷免綠委民團

大罷免即將有「大登場」　柯建銘：賴清德會在總統府開記者會

凍刪國防預算削弱國軍？　徐巧芯嗆許淑華：吃黨中央餿水往外噴

ChatGPT指曹興誠「小三合照」是合成　藍委：深偽檢測工具不可靠

珠海28年爛尾樓「巨人大廈」將重啟動工　列重點城市更新項目備案

大罷免賴清德壓軸出場？　民進黨團重申三原則：很早就定調

王大陸快看！　胡瓜強硬1句話「逼兒胡釋安回台當兵」超狠

「戰地軍醫」又來騙！彰化女暈船　15萬比特幣差點打水漂

獨／新光三越爆炸10分鐘後...廣播裝沒事：系統故障　購物愉快

傳潛艦國造改「特別預算」　李彥秀：顯然想速灌軍費到GDP3%

陳曉曾認「抗拒結婚」！　遇陳妍希突轉念：像被雷劈到了一樣

AI進軍時尚電商！　自拍選尺寸到自動盤點降退貨率

228健康一下！3 ／1花蓮健走、植樹憑發票贈苗　有機會中大獎

aMEI挺偏鄉童！獻聲國泰世華基金會《大樹計畫》公益影片　捐款抽好禮

台積電拉尾盤漲15元至1110　台股漲160點收23666

孕媽咪必看！均衡飲食嚴禁酒精勿生食　醫曝飲食全攻略

政治熱門新聞

柯文哲貼身秘書「橘子」被拍到了！　造型大變

曹興誠小三合照　Chat GPT分析結果曝

曹興誠被爆「小三私密照」喊告　女方來歷驚人

柯文哲抱怨吳欣盈「失言一次掉5萬票」　她反嗆：問你爸媽

「終於明白曹興誠為何反共」　作家：露骨照就算不是AI也明顯被設局

快訊／遭爆翹班打德州撲克！徐巧芯老公發聲明回應了

徐巧芯老公被爆蹺班打德州撲克　劉彥澧反應曝光

民眾黨黃國昌時代　黃珊珊向柯文哲抱怨：收不回來

老公遭爆上班日打德州撲克　徐巧芯不護短開批

柯文哲手機揭「白變藍」內幕：別讓黃珊珊不舒服

遭爆料小三合照　曹興誠怒：都是合成

刺「忠」字刻愛？曹興誠早就解釋

柯文哲父病逝　高虹安悼：痛與不捨化為祝福

黃國昌稱民眾黨要「本土進步」　4小黨聯合聲明：完全背道而馳

更多熱門

相關新聞

柯爸病逝長子、長孫都不在？陳佩琪澄清說明　盼外界尊重喪家

柯爸病逝長子、長孫都不在？陳佩琪澄清說明　盼外界尊重喪家

前民眾黨主席柯文哲父親柯承發昨病逝，享耆壽94歲。針對外界關注後事相關處理事宜，民眾黨立院黨團主任陳智菡今（18日）代轉代轉柯文哲妻子陳佩琪聲明，強調柯家孫子女輩份都常常到病房陪伴阿公度過這段最後時日，至於誰捧牌位是家族自己的考量，也盼外界尊重喪家自身的選擇。

柯爸病逝！民眾黨明早赴新竹拈香

柯爸病逝！民眾黨明早赴新竹拈香

黃珊珊怨黃國昌對話流出　凌濤：綠營協力者

黃珊珊怨黃國昌對話流出　凌濤：綠營協力者

立院新會期藍白再次合作！　國民黨有望禮讓白1席召委

立院新會期藍白再次合作！　國民黨有望禮讓白1席召委

開槓民眾黨是否「本土進步」　王婉諭邀黃國昌辯論：時間地點你選

開槓民眾黨是否「本土進步」　王婉諭邀黃國昌辯論：時間地點你選

關鍵字：

民眾黨柯文哲黃珊珊黃國昌國會改革

讀者迴響

熱門新聞

即／王大陸驚傳涉逃兵役遭逮　正在偵訊中

柯文哲貼身秘書「橘子」被拍到了！　造型大變

曹興誠小三合照　Chat GPT分析結果曝

快訊／10級強風要來了　今轉雨「下最大」地區曝

王大陸被捕！經紀人反常舉動曝光

阿Ben一家定居台中　徐小可新店百坪豪宅低價售出

八點檔女星販毒詐財遭判14年　假釋出獄又率黑衣人討債

吳宗憲鐵腕解約小優幕後原因曝　

快訊／國1今早事故　成立緊急應變小組

快訊／陳妍希陳曉證實離了8年婚！

女模遭逼吸毒裸身喪命　最後身影曝光

曹興誠被爆「小三私密照」喊告　女方來歷驚人

王大陸逃兵被捕！爆10年前「為閃兵念2年大一」

侯怡君「暴打臭罵」小三近1分鐘　劉至翰PO片「女藝人現場互毆」

八點檔女星黃瑄坦承離婚條件曝光

更多

最夯影音

更多

台北天空凌晨驚傳「詭異夜吼」！ 多人嚇醒：半個台北市都聽得到

徐藝洋喊「你快X進去」　黃子韜驚慌：我在直播...

【泰格與雪兒】高個女生日常

柯文哲父親病逝！柯媽「邊走邊哭」赴殯儀館

台北天空凌晨驚傳「詭異夜吼」！　多人嚇醒：半個台北市都聽得到

熱門快報

一起來「蕉」流正能量

一起來「蕉」流正能量

「文里補習班」開課啦！用美味的甜點驅散負能量！營養低負擔，快樂不罪惡！

2025房市揭密！聰明買房指南

2025房市揭密！聰明買房指南

買房最關心的房價走向如何？中古、預售怎選最划算？購屋關鍵攻略一次掌握！

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚提供完整設施與高品質服務，提供創作者最佳支援，滿足你各種拍攝需求！

專業明星師資、精湛教學！

專業明星師資、精湛教學！

想提升技能卻沒時間？專業師資精心設計每門課程，讓你隨時隨地都可以學習！

快來追蹤ETtoday！

快來追蹤ETtoday！

點擊右上角的星星追蹤ETtoday，讓你一手掌握最即時的時事焦點，輕鬆成為話題大師！

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 攝影棚租借 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱

免費訂閱《ETtoday電子報》
FB YouTube Instagram weibo RSS Google News
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有
非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面