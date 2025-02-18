被爆向柯文哲怨「黃國昌收不回來」　黃珊珊：有各自看法很正常

▲黃珊珊。（資料圖／記者屠惠剛攝）

記者袁茵／台北報導

前民眾黨主席柯文哲因京華城、政治獻金案被羈押禁見，近期越來越多私人手機訊息被流出。《鏡週刊》今（18）報導，黨團總召黃國昌於去年推《藐視國會罪》引發違憲爭議時，立委黃珊珊傳訊向柯文哲抱怨「國昌收不回來」。對此，黃珊珊回應，民眾黨本來就是有多元意見政黨，有各自看法很正常。

《鏡週刊》18日爆，檢調還原柯文哲手機紀錄，發現去年6月1日柯文哲與黃珊珊討論國會改革，避免造成民眾黨負面觀感，與黃討論善後。

《鏡週刊》指出，黃珊珊傳LINE告訴柯文哲「我也不知道該怎麼解釋，因為之前說得太硬，我也覺得很難收場，我之前有和榆修討論放慢腳步，不要延會，慢慢審查，有人受傷反而可以趁機協商，但國昌收不回來，國民黨也繼續衝，拉不住，小傅又一直逼韓國瑜要有院長威嚴，這場列車只有一直開下去，但欲速則不達，違憲可能是必然的結果，我也很難說什麼，希望之後的法案，像財劃法，我會去找民進黨討論，委員會一定要實質審查，不要只是硬過」。柯文哲則回「不能修法條，就要開說明會，如何善後？」

針對《鏡週刊》18日報導，黃珊珊透過助理代為回應，民眾黨本來就是一個有多元意見的政黨，大家對事情有自己的看法很正常，蓄意挑撥大可不必。而黃隨後也於臉書發文稱「外界見縫插針不曾停止，從未成功，民眾黨會團結一致，度過艱難時刻！」